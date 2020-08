Comitetul local pentru situații de urgență din județul Timiș a decis sâmbătă ca masca de protecție să devină obligatorie și în spațiile publice deschise aglomerate, cu excepția centrului istoric din Timișoara și a Pieței Victoria.

„În această zonă, chiar dacă e prezentă multă lume, oamenii sunt în mișcare și se respectă distanțarea socială, ea neputând fi considerată spațiu deschis aglomerat! Am făcut-o în contextul în care nu este cunoscut niciun caz de îmbolnăvire la plimbare prin Piața Victoriei sau centrul istoric”, a scris primarul Nicolae Robu, pe Facebook.

Nu a fost singura decizie luată. În aceeași ședință a fost stabilit că terasele, cluburile și barurile să fie închise în intervalul orar 23 – 06. Această măsură a fost luată în București și alte șapte județe.

Decizia însă nu e pe placul primarului, care susține că a fost indus în eroare. Asta deoarece, susține el, i s-a spus că decizia este una la nivel național.

„Dacă în privința măștilor în Piața Victoriei și centrul istoric am avut câștig de cauză, în privința orarului teraselor nu am mai avut, replicându-mi-se că nu se poate depăși ora 23, pentru că s-a instituit această oră limită printr-o decizie națională. Citind textele naționale, am constatat că am fost indus în eroare, de la nivel național doar propunându-se asta, nu dispunându-se”, a mai spus primarul Timișoarei.

Nicolae Robu: „Voi cere revenirea asupra deciziei”

Nicolae Robu spune că va interveni în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, condus de prefectul de Timiș Liliana Oneț, și va cere să fie scoasă obligativitatea închiderii teraselor.

„Voi cere revenirea asupra deciziei de astăzi și lăsarea lucrurilor în Timișoara așa cum au fost! Pentru că nu există niciun caz de îmbolnăvire a cuiva la vreo terasă din Timișoara după ora 23, cum nu există nici înainte de ora 23! Cu respectarea exigențelor logice, eficiente, oamenii trebuie să aibă posibilitatea să se relaxeze, să empatizeze, să socializeze – doar omul este ființă socială și nu cred că își propune cineva să o transforme! – nu să stea închiși în casă când nu e cazul; când a fost cazul, am stat!, a mai explicat Nicolae Robu.

Primarul Timișoarei povestește în repetate rânduri cum iese la plimbare aproape în fiecare seară cu soția, în zona de promenadă din Timișoara.



