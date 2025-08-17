„El lasă în urmă o operă extraordinară, atât ca actor, cât și ca scriitor, care va continua să emoționeze oamenii mulți ani de acum înainte”, a transmis familia actorului într-un comunicat transmis agenției de știri Reuters.

Terence Stamp a avut o carieră impresionantă de șase decenii, fiind nominalizat la Oscar și apărând în filme precum „The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert/ Priscilla, regina deșertului”, „Far From the Madding Crowd/ Departe de lumea dezlănțuită” și „Valkyrie/ Operațiunea Valkyrie”, conform BBC.

Născut pe 22 iulie 1938, în Stepney, Londra, Terence Stamp a avut o carieră în publicitate și a obținut o bursă pentru a urma cursurile unei școli de teatru. A devenit cunoscut în anii 1960, debutând în filmul „Billy Budd”, care i-a adus un Glob de Aur pentru cel mai bun debutant.

Stamp și-a consolidat reputația de actor versatil, interpretând personaje negative memorabile. Printre acestea se numără generalul Zod în „Superman” și „Superman II”, Freddie Clegg în „The Collector” și sergentul Troy în „Far From the Madding Crowd”.

În anii 1960, Stamp era considerat un simbol al modei și al frumuseții masculine, atrăgând atenția presei pentru relațiile sale cu actrița Julie Christie și supermodelul Jean Shrimpton.

Recomandări Prețurile de pe litoral: Eforie Nord v. Nisipurile de Aur. Cum se scumpeşte hamsia când înoată spre sudul Mării Negre

După o perioadă petrecută în Italia, colaborând cu regizori precum Pier Paolo Pasolini și Federico Fellini, Stamp a luat o pauză de la actorie.

În 1976, a fost distribuit în rolul Generalului Zod, marcând o revenire triumfătoare pe marile ecrane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE