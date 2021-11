Testare gratuită pentru populaţie, în trei oraşe din România. „Pe mulţi i-am convins astfel să se vaccineze”, spune primarul din Slobozia

Primul oraş care a început testarea gratuită a populaţiei a fost Bacăul. Din 18 octombrie anul acesta, toţi locuitorii care au o recomandare de la medicul de familie se pot testa gratuit, între orele 10:00 – 18:00, la punctul amenajat la Spitalul de Pneumoftiziologie din oraş.

„Am luat decizia să facem testare gratuită şi pentru a uşura munca serviciului de ambulanţă, unde zece echipaje alergau de la o adresă la alta, doar pentru teste. Erau oameni sperioşi care, la cel mic semn de răceală, credeau că au COVID şi chemau salvarea. De aceea s-a impus şi condiţia ca, pentru testarea gratuită, să existe recomandarea medicului de familie. Avem astfel un filtru, evităm aglomerarea şi nu irosim testele cu cei care vor doar certificatul verde, ca să meargă la un film”, explică primarul din Bacău, Lucian Stanciu Viziteu.

În Bacău, testarea gratuită la centru se face în baza unei programări, la telefon sau pe o platformă online dedicată. În plus, 640 de teste au fost donate către 16 medici de familie, pentru diagnostic în cabinet.

Pentru că testarea este ţintiţă, şi rata de pozitivare e ridicată. „În prima zi, din 58 de teste, aproape jumătate au ieşit pozitive. M-am speriat atunci”, mărturiseşte primarul.

Din 18 octombrie şi până miercuri, 2 noiembrie, s-au făcut, în total, 1.838 de teste rapide. Iar pentru 282 de oameni, a fost confirmată infecţia cu SARS-CoV-2.

Concentratoare de oxigen, pentru cei trataţi la domiciliu

Trei firme private au donat autorităţilor locale, pentru proiectul „Oxigen pentru Bacău”, 4.000 de teste antigenice, dar şi 40 de pulsoximetre şi 29 de concentratoare de oxigen care, de săptămâna viitoare, vor fi folosite pentru tratamentul la domiciliu al pacienţilor cu COVID.

Conform unei hotărâri aprobate miercuri de Consiliul Local, cei depistaţi pozitiv care au forme ușoare sau medii de boală vor fi trataţi la domiciliu şi monitorizaţi de către medicii de familie, prin teleconsult.

În cazul în care saturaţia de oxigen scade sub 93%, „pacientul va lua legătura cu medicul de familie, pentru a-i fi pus la dispoziție un concentrator de oxigen, în maxim 24 de ore de la cerere”.

Pulsoximetrele şi concentratoarele le vor fi închiriate pacienţilor cât au nevoie, „pentru stabilizarea stării lor de sănătate”, iar după fiecare utilizare, vor fi decontaminate.

Primele concentratoare ar putea ajunge la bolnavii COVID din Bacău „miercurea viitoare. Mai sunt de achiziţionat nişte consumabile, care nu sunt sterilizabile, şi trebuie rezolvate şi alte mici chestiuni, legate de logistică”, spune primarul Viziteu.

În municipiul Bacău, rata de incidenţă era joi de 8.15 cazuri la mia de locuitori, iar acoperirea vaccinală de 33%.

Primar Slobozia: „A crescut rata de vaccinare, de la 44% la 60%”

Testarea gratuită de la Slobozia a ajutat la creșterea ratei de vaccinare | Foto: Primăria Slobozia

Testarea gratuită a populaţiei a început la Slobozia pe 27 octombrie. Atunci, incidenţa cazurilor COVID era de 13 la mia de locuitori. „Era nevoie urgent de măsuri active, nu doar pe hârtie”, spune primarul din Slobozia, Dragoş Soare. „Iar închiderea localităţii nu este o soluţie, am fost carantinaţi anul trecut şi am văzut că incidenţa nu scade decât după ce se atinge vârful de infectări. Aşa că am cerut ca, pe lângă setul de reguli specifice, impuse la nivel naţional, să avem şi testare gratuită, pentru a limita răspândirea virusului.”

Primăria a cumpărat 5.000 de teste antigenice, combinezoane şi măşti pentru personalul ce asigură testarea, iar totul „a costat până în 60.000 de lei”, spune primarul. Apoi, în centrul oraşului a fost amplasat un cort, unde sunt testate gratuit, o dată pe săptămână, conform Hotărârii Consiliului Local, toate persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Slobozia, cu vârsta de peste 4 ani.

Vin în jur de 100 – 150 de persoane zilnic, iar până joi au fost efectuate 1.000 de teste gratuite. 50 dintre ele au ieşit pozitive.

Ne-am atins nişte obiective. Am prevenit apariţia de noi cazuri şi am contribuit la scăderea incidenţei la 10 cazuri la mia de locuitori. Dar, în acelaşi timp, am crescut procentul celor vaccinaţi, de la 44% la 60%. Pentru că la centrul de testare gratuită se face şi consiliere pentru vaccinare. Dragoş Soare, primar Slobozia:

„Când vin să se testeze, oamenii sunt întrebaţi dacă s-au vaccinat, iar dacă nu, se stă de vorbă cu ei, primesc explicaţii şi răspunsuri la întrebări. Sunt două categorii de oameni care nu se duc să se vaccineze: cei neinformaţi şi cei care refuză vaccinarea, din cauza principiilor lor. Din prima categorie, putem şi reuşim să-i convingem să se vaccineze”, spune Dragoş Soare.

În Slobozia, testarea gratuită va continua până când incidenţa cazurilor COVID va scădea sub 6 la mia de locuitori.

Primar Bistriţa: „Testarea gratuită e o pre-vaccinare”

La Bistrița, testarea se face zilnic la un centru mobil amplasat periodic în trei zone ale oraşului | Foto: Primăria Bistrița

„Sunt unii specialişti care susţin că o campanie de testare gratuită e o campanie anti-vaccinare. Nu sunt de acord cu asta, şi că nu este aşa o demonstrează experienţa unor ţări din vest (Franţa, Germania, Austria – n.r.), unde populaţia a avut acces la testarea gratuită dar, în acelaşi timp, s-a vaccinat într-un număr foarte mare”, spune primarul Bistriţei, Ioan Turc.

În Bistriţa, campania de testare gratuită a început, printr-o decizie luată de primar, pe 29 octombrie. „Am cumpărat, în prima etapă, 2.000 de teste gratuite. Le-am găsit la un preţ bun, de 7,5 lei – bucata”, spune Turc.

Testarea localnicilor se face, între orele 10:00 – 18:00, la un centru mobil, amplasat periodic în trei zone ale oraşului. „Zilnic, se testează în jur de 200 de persoane, iar în prima zi, din 205 teste, două au ieşit pozitive. Ieri, a fost confirmat un singur caz. Dar noi am avut incidenţa de aproape 9 la mie şi am ajuns ieri la 5,9 la mie”, spune primarul Bistriţei.

Edilul a decis că e nevoie de o campanie de testare gratuită şi pentru a vedea, cât mai exact, care este incidenţa în localitate, dar şi „pentru a-i convinge pe oameni să se vaccineze”.

Văd campania de testare gratuită ca fiind circumscrisă campaniei de vaccinare. Noi le explicăm oamenilor că obţinerea unui certificat verde pentru 48 de ore, în baza unui test negativ, e doar o soluţie rapidă şi temporară, un fel de pre-vaccinare, şi că singura soluție a ieșirii din pandemie rămâne vaccinarea. Ioan Turc, primar Bistrița:

Aproximativ 200 de persoane se testează zilnic la Bistrița | Foto: Primăria Bistrița

La centrul de testare gratuită din Bistriţa au venit inclusiv persoane vaccinate. „Oamenii stau la rând, ca să se testeze. Dacă observăm că ei doresc asta, vom continua campania”, promite Ioan Turc.

Nici în Bacău, dar nici în Slobozia nu există farmacii unde populaţia ar putea beneficia de testele rapide distribuite gratuit de stat, prin DSP-uri. Iar în Bistriţa, conform listei Ministerului Sănătăţii, e o singură farmacie înscrisă în acest program.

