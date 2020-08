Știri România Trei vești bune din Anglia: teste mult mai sigure și mai rapide pentru COVID, un oraș care iese din lockdown și masa în oraș la jumătate de preț De Andreea Archip,

În peisajul general gri al epocii COVID-19, cu vești îngrijorătoare, există știri care ne dau speranță că viața merge mai departe. Din Marea Britanie vin trei vești îmbucurătoare: un oraș iese din lockdown și se deschid o parte dintre afaceri, o echipă de cercetători din Londra și una din Oxford au realizat teste ale căror rezultate pot fi gata în 90 de minute, iar inițiativa “Eat out to help out” (“Mănâncă în oraș ca să ajuți”) prin care trei zile pe săptămână englezii pot mânca în oraș cu familia și plătesc doar jumătate din notă.