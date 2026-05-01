Țestoasa rănită, care poate ajunge până la 250 kilograme și să trăiască peste 150 de ani, a fost tratată cu terapie cu laser antiinflamator.

Soluția inovatoare a fost utilizarea unor roți portocalii, care i-au permis să se deplaseze mai ușor și să revină la grădina zoologică privată de unde provine.

Charles Darwin a lucrat pentru a proteja specia.

Imagine: o țestoasă uriașă care se mișcă grație unor roți montate pe carapacea sa. Deși pare o scenă desprinsă dintr-un film SF, această soluție a devenit realitate în Filipine, unde o țestoasă Aldabra (Aldabrachelys gigantea) a primit o a doua șansă la o viață normală datorită intervenției ingenioase a unei echipe de veterinari.

Aldabra, una dintre cele mai mari specii de țestoase de uscat, poate ajunge la o greutate de 250 de kilograme și o durată de viață de peste 150 de ani. Exemplarul care a beneficiat de această intervenție locuia într-o grădină zoologică privată, însă, din cauza unor probleme ale picioarelor din spate, nu se mai putea deplasa corespunzător.

Cazul a fost preluat de Nielsen Donato, medic veterinar și șef al clinicii Vets in Practice din Manila, capitala statului Filipine.

După investigații amănunțite, inclusiv radiografii, echipa medicală nu a descoperit fracturi sau dislocări.

„Cel mai probabil, slăbiciunea picioarelor posterioare ar putea avea o origine neurologică”, a explicat Donato.

Medicul a mai adăugat că trauma ar fi putut fi cauzată de comportamente precum joaca sau încercările de împerechere între țestoasele din aceeași incintă.

Pentru a ajuta țestoasa să-și recapete mobilitatea, medicii au început un tratament bazat pe terapie cu laser antiinflamator. Însă, soluția inovatoare a venit sub forma unor roți portocalii atașate plastronului, partea inferioară a carapacei țestoasei.

„Am măsurat înălțimea pentru a ne asigura că presiunea asupra picioarelor este minimă. Deși inițial părea prea înalt, acest dispozitiv i-a permis o mișcare bună”, a explicat Donato.

După instalarea roților, țestoasa a început să se miște mai bine și a fost trimisă înapoi la grădina zoologică.

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale surprinde momentul în care țestoasa, vizibil confuză, testează noile sale „picioare pe roți”. „Dacă nu poți merge, iei skateboardul”, a glumit cineva.

După o perioadă de adaptare, roțile au fost îndepărtate, iar reptila a început să meargă din nou normal.

