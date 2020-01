De Andrada Lăutaru,

Inițiativa vine la patru ani după ce prima încercare de introducere a acestei legi a stârnit un val de furie în rândul activiștilor din Turcia, dar și la nivel internațional.



Această lege ar acorda bărbaților pedepse cu suspendare pentru infracțiunea de act sexual cu un minor, dacă cele două părți se căsătoresc și diferența de vârstă dintre ele este mai mică de 10 ani.

Partidele de opoziție și grupurile de drepturi ale femeilor au subliniat rapid că proiectul de lege legitimează căsătoria copiilor și legalizează violul într-o țară în care vârsta legală de consimțământ este de 18 ani.



În același timp, Partidul conservator al Justiției și Dezvoltării (AKP) al președintelui Recep Tayyip Erdoğan a declarat că propunerea este concepută pentru a rezolva problema răspândită a căsătoriei cu copii din Turcia, mai notează The Guardian.

UN: 38% dintre femeile din Turcia au suferit o formă de abuz din partea partenerului

Fidan Ataselim, secretarul general al grupării activiste We Will Stop Femicide, a declarat că noul proiect de lege este o încercare a guvernului de a șterge dovezile privind creșterea epidemiei de violență a Turciei împotriva fetelor și a femeilor, arată The Guardian.



În această lună au avut loc proteste împotriva legislației propuse în toată țara. Până acum, nu a fost încă stabilită o dată pentru a doua lectură a legii în Parlament.

Sursa foto: Ozan Köse/AFP via Getty Images

