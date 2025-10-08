Cândva, o comoară turistică

Înainte de invazia la scară largă din februarie 2022, ecoparcul era una dintre principalele comori turistice ale regiunii Harkov – și ale întregului est al Ucrainei. În fiecare zi, autobuze gratuite care circulau din mai multe stații de metrou din Harkov aduceau mii de vizitatori, care veneau să vadă animalele, în special pe cele rare.

Peste 2.000 de mamifere, păsări, reptile, amfibieni și pești trăiau pe o suprafață de 140 de hectare. Ecoparcul găzduia în mod regulat concerte, festivaluri, evenimente sportive și petreceri pentru copii. Extinderea și modernizarea au fost un efort continuu, cu apariția a tot mai multor animale și plante noi.

Proprietarul parcului, milionarul și deputatul Radei Supreme, Oleksandr Feldman, anunța în mod regulat noile sosiri pe panouri publicitare din Harkov și în reclame pe canalele de televiziune regionale.

Ecoparcul Feldman s-a deschis în vara anului 2013. Omul de afaceri nu a acordat prea multă atenție ocupației Crimeei de către Rusia și invaziei sale în Donbas. Nu a condamnat deschis ocupanții și nu a susținut o rezoluție parlamentară care să eticheteze Rusia drept agresor. Pentru aceasta, în februarie 2022, rușii i-au „mulțumit” lui Feldman cu o rafală de bombardamente asupra parcului.

„Parcul a dispărut”, a spus Feldman cu voce tremurândă pe 5 aprilie 2022, după un alt atac masiv rusesc, adăugând că animalele vor trebui fie evacuate din incintele avariate și bombardate, fie eutanasiate.

Șase angajați și voluntari, uciși de ruși

Organizații caritabile și voluntari au intervenit pentru a evacua animalele, inclusiv pe cele extrem de periculoase, cum ar fi leii și tigrii. În aprilie și mai 2022, sub bombardamente neîncetate, sute de animale au fost transportate de la Feldman Ecopark la grădini zoologice și adăposturi din Ucraina. În timpul evacuărilor, șase angajați și voluntari au fost uciși de focul rusesc în parc. Cea mai tânără victimă avea doar 15 ani.

Parcul a fost în ruine până în toamna anului 2022, când ocupanții ruși au fost alungați din regiunea Harkov. În noiembrie, primele animale au fost aduse înapoi, iar în vara anului 2023, o parte din parc a fost redeschisă vizitatorilor.

În cele din urmă, în toamna aceluiași an, Feldman Ecopark a fost declarat oficial din nou operațional. Astăzi, este și un muzeu real al războiului ruso-ucrainean. Un panou publicitar decolorat de la intrare – încă în limba rusă – oferă tururi vizitatorilor.

Puii de tigru alb, principala sursă de venit

Țarcurile pentru animale care odinioară atrăgeau mulțimi mari de oameni – precum cel cu leopardul sau ursul himalayan – nu au vizitatori ore în șir. Chiar și atracția principală a parcului, o pereche de pui de tigru alb recent născuți, își petrec cea mai mare parte a timpului lăsați singuri. Și totuși, ei reprezintă principala sursă de venit a parcului, a doua după donațiile caritabile.

Atacurile rusești au provocat pagube semnificative imperiului de afaceri al lui Feldman, așa că întreținerea parcului devine din ce în ce mai împovărătoare pentru magnat.

Pentru o taxă modică de 500 de grivne (12 dolari), vizitatorii pot petrece câteva minute cu puii de tigru – pentru a se juca cu ei și a face fotografii sau videoclipuri. Grupuri de câte trei sunt permise în același timp, împreună cu îngrijitoarea puilor, care îi crește pe miicuți după ce mama lor i-a abandonat.

„Animalele noastre s-au obișnuit cu bombardamentele și exploziile. Majoritatea rachetelor îndreptate spre Harkov zboară chiar deasupra capetelor noastre. Toți suntem imuni la sunete puternice și înspăimântătoare aici – chiar și acești micuți”, le explică îngrijitoarea vizitatorilor când este întrebată de ce puii de tigru nu se ascund la sunetul sirenei de raid aerian.

Animalele nu se tem

Într-adevăr, nu au mai existat bombardamente masive asupra ecoparcului din primăvara anului 2022. Însă armele rusești încă lovesc teritoriul din când în când. În martie anul trecut, un atac cu drone

a distrus mai multe structuri de aici și a ucis două capre.

Înainte de asta, asupra parcului fuseseră lansate bombe aeriene. Acesta este motivul pentru care fiecare alertă de raid aerian – iar în regiunea Harkov, aceasta sună de mai multe ori pe zi – ar trebui luată în serios. Cu toate acestea, personalul și voluntarii nu acordă atenție sirenelor și nu aleargă să se adăpostească.

Și animalele, exact așa cum a spus bona puilor de tigru, nu acordă atenție sirenelor. Doar tigroaica albă – o creatură uimitor de frumoasă care, dintr-un anumit motiv, a refuzat să-și alăpteze puii – îngheață pentru o clipă când difuzorul de lângă țarc începe să urle. Stă nemișcată câteva secunde, ca și cum ar asculta, apoi se întinde la loc să adoarmă lângă gratiile țarcului ei – singurul intact din această parte a ecoparcului.

