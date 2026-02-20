Polițiștii l-au reținut pe Adonis după ce a fost implicat într-un incident violent în Capitală, relatează Pro TV. Bărbatul de 33 de ani, stabilit în București, se afla pe stradă, la Piața Romană, în timp ce făcea un live pe TikTok în momentul în care Darian, fratele lui Rareș Ion, ar fi început să se comporte agresiv cu el.

Conform Pro TV, băiatul de 20 de ani i-a spus că nu știe cum funcționează lucrurile în România, l-ar fi scuipat, ulterior Adonis ieșindu-și din fire și lovindu-l cu pumnul.

Influencerul Adonis a fost dus la Secţia 1 de Poliţie din Capitală, vineri după-amiază, chiar în apropiere de locul unde s-a petrecut incidentul.

În fața jurnaliștilor, el a ținut să transmită că nu e violent şi îi pare rău pentru ce s-a întâmplat, relatează Observatornews.ro.

„Nu sunt un tip violent, nu l-am lovit tare. Mulţi români s-au oferit să mă ajute, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar nu îmi doresc ca asta să fie imaginea României la nivel internaţional”.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, în jurul orei 14:00, în timp ce se afla în zona Piața Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct.

Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe rețelele sociale.

În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuții contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței”, precizează Poliția Capitalei.

Darian este fratele lui Rareş Ion, băiatul care a murit anul trecut de la supradoză, în garajul dealerului Tudor Duma, zis Maru, cel care-i furniza droguri lui Vlad Pascu.







