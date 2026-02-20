Polițiștii l-au reținut pe Adonis după ce a fost implicat într-un incident violent în Capitală, relatează Pro TV. Bărbatul de 33 de ani, stabilit în București, se afla pe stradă, la Piața Romană, în timp ce făcea un live pe TikTok în momentul în care Darian, fratele lui Rareș Ion, ar fi început să se comporte agresiv cu el.

Conform Pro TV, băiatul de 20 de ani i-a spus că nu știe cum funcționează lucrurile în România, l-ar fi scuipat, ulterior Adonis ieșindu-și din fire și lovindu-l cu pumnul.

Influencerul Adonis a fost dus la Secţia 1 de Poliţie din Capitală, vineri după-amiază, chiar în apropiere de locul unde s-a petrecut incidentul.

În fața jurnaliștilor, el a ținut să transmită că nu e violent şi îi pare rău pentru ce s-a întâmplat, relatează Observatornews.ro.

„Nu sunt un tip violent, nu l-am lovit tare. Mulţi români s-au oferit să mă ajute, îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat, dar nu îmi doresc ca asta să fie imaginea României la nivel internaţional”.

 
 @mz.originalblackamerican OPERATION FREE ADONIS!!!    #adonis #romania #romaniatiktok #blacktiktok #usembassybucharest ♬ original sound - Original. Black. American.

„Din primele verificări a reieșit faptul că, în jurul orei 14:00, în timp ce se afla în zona Piața Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct.

Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe rețelele sociale.

În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuții contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feței”, precizează Poliția Capitalei.

Darian este fratele lui Rareş Ion, băiatul care a murit anul trecut de la supradoză, în garajul dealerului Tudor Duma, zis Maru, cel care-i furniza droguri lui Vlad Pascu.


Alte știri

Medicii români care lucrează la privat în timp ce sunt plătiți și de la stat, vizați de controale fără precedent anunțate de ministrul Sănătății
Știri România 20:56
Medicii români care lucrează la privat în timp ce sunt plătiți și de la stat, vizați de controale fără precedent anunțate de ministrul Sănătății
Deplasare de lux în Hong Kong pe banii universității. UNATC trimite trei șefi la un hotel de 5 stele: „O oportunitate strategică”
Știri România 20:00
Deplasare de lux în Hong Kong pe banii universității. UNATC trimite trei șefi la un hotel de 5 stele: „O oportunitate strategică”
Monden

Ce se va întâmpla cu emisiunea „The Floor”, difuzată la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul. „Un show de cultură generală”
Stiri Mondene 17:45
Ce se va întâmpla cu emisiunea „The Floor”, difuzată la Kanal D. Dan Negru a făcut anunțul. „Un show de cultură generală”
Survivor România, 20 februarie 2026. Plecarea Larisei Uță din tribul Faimoșilor, aprig comentată de foștii ei colegi: „Energia o să fie mai bună”
Stiri Mondene 17:20
Survivor România, 20 februarie 2026. Plecarea Larisei Uță din tribul Faimoșilor, aprig comentată de foștii ei colegi: „Energia o să fie mai bună”
Politic

Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
Politică 15:05
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate. Ciprian Ciucu a reacționat
Politică 13:24
STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate. Ciprian Ciucu a reacționat
