„Permiteți-mi să vă arăt cum arată o zi din viața mea la cort”, așa își începea Medo filmările încărcate pe TikTok, vizionat de sute de mii de oameni, în care creatorul de conținut palestinian detalia realitatea vieții sub bombardamente în Fâșia Gaza.

Câteva ore mai târziu, Medo a suferit răni grave, în urma unui atac aerian israelian. Prietenii lui au transmis că a murit marți.

Unul dintre adepții săi, Talal Mtabbal, a spus că „Medo ne-a arătat cum era viața la cort într-o tabără de refugiați. A plantat legume în jurul cortului său. Îi plăcea să înoate și să bea cafea cu prietenii lui”.

Medo, originar din orașul Gaza, a început să creeze clipuri cu „o zi în viață în cort” în mai, surprinzând cum este să fii un palestinian strămutat în Gaza.

De când războiul din enclava palestiniană a început, pe 7 octombrie, când teroriștii Hamas au atacat comunitățile israeliene, ucigând 1.200 de oameni și răpind 250, Medo și familia sa au fugit dintr-un loc în altul.

Tânărul a început să posteze pe TikTok ca un mijloc de combatere a depresiei, dar, pe măsură ce următorii lui au crescut, a lansat și o strângere de fonduri pe GoFundMe pentru a-și ajuta părinții, sora și cei patru frați să plece din Gaza. S-au strâns, până acum, 94.000 de euro.

Visa să devină psihiatru

„Am trăit un an în Texas, la gazde americane uimitoare, și am mers la un liceu american grozav ca absolvent, Harker Heights High School,, ceea ce a fost cea mai bună experiență academică din viața mea. Plănuiam să mă întorc în SUA pentru facultate și am vrut să mă specializez în psihologie și apoi să-mi continui studiile și să devin psihiatru pentru a ajuta cât mai mulți oameni”, a notat tânărul.

Astăzi scriu asta în timp ce sunt într-un cort, în Rafah, chiar lângă granița cu Egiptul, încercând să strâng bani pentru a mă ajuta și pe mine, și familia mea să evacuăm și să părăsim Fâșia Gaza, să am o viață și să duc mai departe visele mele și ale familiei mele.

„Întotdeauna a încercat să facă auzită vocea Gazei în lume prin postările sale”, a scris dr. Nour Naim, fondator și director al AI Minds.

Medo a făcut parte din echipa „Voices from Palestine” și s-a oferit voluntar pentru Institutul Tamer pentru a promova lectura.

„Era plin de bucurie, umanitate și dragoste pentru viață”

În Marea Britanie, scriitorul Owen Jones a fost printre cei care i-au adus un omagiu lui Medo: „Israelul tocmai l-a ucis pe acest bărbat palestinian de 19 ani. Era plin de bucurie, umanitate și dragoste pentru viață, în ciuda circumstanțelor infernale. Nu-l vom uita pe Medo Halimy”.

Medo este unul dintre cei peste 40.000 de oameni care au fost uciși în Gaza începând cu 7 octombrie, potrivit informațiilor difuzate de Ministerul Sănătății controlat de Hamas.

Bombardamentele și blocajul în curs din Gaza au dus la suferințe umanitare catastrofale pentru mai mult de două milioane de palestinieni – jumătate dintre ei copii – care nu au apă curentă, alimente și nu beneficiază servicii medicale vitale.

Luni, ONU a oprit eforturile umanitare de ajutor, pe fondul noilor ordine de evacuare israeliene care au forțat închiderea principalului centru de operațiuni.

Negocierile pentru o posibilă încetare a focului sunt în derulare în același timp, dar fără succes. Negociatorii israelieni, americani, egipteni și qatarioți sunt, de ieri, la Doha, pentru discuții „la nivel tehnic” privind încetarea focului în Gaza.

