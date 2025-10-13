Un timbru care miroase a croissant va fi lansat în Franța

Un nou timbru cu miros de croissant a fost lansat de La Poste în Franța, celebrând acest simbol al gastronomiei franceze. Timbrul a fost pus în vânzare începând de miercuri, promițând să facă corespondența mai apetisantă.

Aroma de croissant cu unt plutește în oficiul poștal din Valence-Herriot încă de marți. El s-a arătat mândru că biroul său a fost ales pentru acest eveniment. Valence-Herriot este unul dintre cele trei locații care au avut privilegiul de a vinde în premieră noul timbru olfactiv al La Poste.

„Mai ales în jurul ghișeului, pentru că acolo sunt depozitate timbrele”, a explicat Anthony Richet, directorul agenției, pentru AFP.

Cum a început povestea timbrului care miroase a croissant

Lansarea coincide cu concursul național pentru cel mai bun croissant cu unt, al cărui premiu principal va fi acordat în capitala regiunii Drôme.

Timbrul va aduce un omagiu „produsului de patiserie preferat de francezi”, „texturii sale ușoare și aerisite, crustei sale aurii și crocante și gustului său delicat de unt”. Acesta a fost tipărit în 594.000 de exemplare, conform comunicatului serviciilor poștale.

🎙[INTERVIEW @RTLFrance ]

Ecoutez Frédéric Morin - Directeur adjoint Philaposte, dans "C'est ça la France" avec Vincent Perrot, à propos du timbre "Croissant au Beurre" qui sera en vente générale le 8 octobre :https://t.co/odm3z9Hy4K pic.twitter.com/0UIKiGI9Gd — ToutSurLeTimbre (@toutsurletimbre) October 6, 2025

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Cât costă noul timbru care miroase a croissant

Noul timbru are un preț de 2,10 euro și a devenit deja un punct de interes pentru colecționari. În agenția din Valence, traficul zilnic este de aproximativ 400 de clienți.

„Din cei 400 pe care i-am avut ieri, 50 au fost colecționari, unii venind special din Lyon. Am avut la dispoziție un stoc de 1000 de timbre și în prima zi, peste 400 de timbre au fost deja vândute”, a precizat Anthony Richet, potrivit sursei citate mai sus.

Colecționarii au beneficiat de o ștampilă specială „prima zi” în această agenție. Timbrul, cu o valoare de 2,10 euro, poate fi utilizat pentru expedieri internaționale și beneficiază și de o imprimare comemorativă.

Cum a început istoria croissantului în Franța

Povestea croissantului în Franța începe în secolul al XIX-lea, când un ofițer austriac pe nume August Zang a deschis, între 1837 și 1839, o boulangerie vieneză la Paris. Această brutărie a adus tehnicile vieneze de panificație, inclusiv produsele din aluat laminat numite viennoiseries, printre care și prototipul croissantului, cunoscut în Austria sub numele de „kipferl”.

Rețeta a fost apoi adaptată și rafinată în Franța, unde a fost introdus untul în aluat, creând o textură mai aerată, foietată, și un gust mai delicat, potrivit The Curious Rambler.

Astfel, croissantul a trecut de la a fi un produs de import la un simbol al rafinamentului francez în gastronomie. De asemenea, croissantul a devenit popular în cercurile rafinate franceze și, abia în secolul XX, a devenit un produs obișnuit și emblematic pentru micul dejun franțuzesc.

Totuși, Franța se numără printre cele cinci țări cu cele mai bune bucătării din lume. Turismul culinar a devenit o atracție și aduce anual milioane de călători pasionați de gastronomie.

Maria Antoaneta, regina care ar fi popularizat croissantul în Franța

Legenda spune, de asemenea, că regina franceză Maria Antoaneta, de origine austriacă, ar fi contribuit la popularizarea acestui produs în Franța, având amintiri din Austria și introducând acest desert în cercurile regale. În scrierile franceze, termenul „croissant” apare pentru prima dată în secolul al XIX-lea, mai precizează sursa citată anterior.

Astfel, croissantul modern este rezultatul unui proces de transformare și adaptare a unei rețete vieneze de către francezi, care au transformat-o într-un simbol al culturii culinare franceze.