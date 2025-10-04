Risc major de contaminare a râurilor Bega și Timiș

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a prezentat vineri, într-o conferință de presă, imagini filmate cu drona deasupra depozitului privat al RETIM de pe strada Torac din Timișoara. În înregistrare, un camion este surprins descărcând deșeuri menajere amestecate cu resturi vegetale și din construcții direct la deponeul de la Ghizela.

„În depozitul de la Ghizela au ajuns deșeuri vegetale, deșeuri din construcții voluminoase, saci albaștri și negri – totul la grămadă. Repet, aceste imagini sunt deasupra depozitului”, a spus Simonis.

Liderul CJ Timiș a acuzat lipsa de reacție a instituțiilor statului, care ar fi trebuit să verifice și să sancționeze abaterile.

„Dacă un cetățean aruncă un sac de deșeuri pe marginea drumului, îi este confiscată mașina. Dacă duci sute de mii de tone de deșeuri neconforme, nu vedem ONG-uri sau instituții foarte prezente. Simt nevoia să fac publice aceste informații pentru ca timișenii să înțeleagă că actuala administrație nu va fi captivă niciunei companii”, a declarat Alfred Simonis.

Studiul Consiliului Județean arată depășiri majore de capacitate

Un studiu comandat de Consiliul Județean Timiș, în valoare de aproape un milion de lei, a confirmat un risc ridicat de poluare și o cantitate uriașă de levigat, lichid toxic rezultat din descompunerea gunoiului.

„Rezultatele arată un risc major de contaminare a canalului Bega și a râului Timiș, cu peste 200.000 de metri cubi de levigat acumulați în celulele 1 și 2”, a spus Simonis.

RETIM a contestat datele, invocând un studiu propriu din 2020. Totuși, documentul depus chiar de companie arăta încă de atunci că există o acumulare de aproximativ 200.000 de metri cubi de levigat în depozit.

Garda de Mediu confirmă depășirea capacității legale

Conform unei adrese oficiale a Gărzii de Mediu, volumul total de deșeuri din celula 2 a deponeului Ghizela este de 1.150.618 metri cubi, față de 1.127.075 metri cubi cât prevede autorizația integrată de mediu.

„Rezultă astfel că a fost depășită capacitatea de depozitare autorizată. Se impune, începând cu 20 octombrie 2025, sistarea depozitării deșeurilor în celula 2”, a precizat Simonis, citând raportul oficial.

Autoritățile au cerut RETIM să elaboreze un proiect tehnic pentru închiderea celulei 2 și să ia măsuri pentru drenarea levigatului acumulat în exces.

„RETIM vrea să lase gunoiul în stradă”

Simonis a anunțat că CJ Timiș a început procedurile pentru construirea celulei 3 a depozitului, dar, până la finalizare, deșeurile vor fi transportate temporar în Arad și Hunedoara.

„RETIM-ul a contestat inclusiv hotărârea Consiliului Județean Hunedoara de a accepta o parte din deșeurile Timișului. Cu alte cuvinte, compania recunoaște că a depășit capacitatea legală, dar încearcă să blocheze transportul gunoiului în alte județe. Dacă se reușește blocarea acestor soluții, din 20 octombrie, gunoiul timișenilor va rămâne pe străzi”, a avertizat președintele CJ.

RETIM, acționar comun cu Primăria Timișoara

Jumătate dintre acțiunile firmei RETIM aparțin Primăriei Timișoara, ceea ce face situația și mai complicată. Simonis spune că, în ciuda conflictului, Consiliul Județean trebuie să se asigure că serviciul public de salubritate continuă.

„Jumătate din gunoiul produs în județul Timiș vine din Timișoara. E foarte important ca oamenii să înțeleagă gravitatea situației și faptul că nu putem accepta încălcarea legii”, a spus Simonis.

Consiliul Județean a anunțat că, până la închiderea oficială a celulei 2, va monitoriza permanent activitatea de la Ghizela.

„Avem informații că se adună deșeuri voluminoase și cauciucuri, deși este interzis. Vom verifica în fiecare zi, iar dacă se confirmă, vom sesiza instituțiile abilitate”, a încheiat Simonis.

