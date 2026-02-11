În 2024, timpul mediu de așteptare a ajuns la 42 de zile, față de 33 de zile în 2019, potrivit unui răspuns al Ministerului Federal al Sănătății la o solicitare a Partidului Die Linke, citat de Merkur.

Datele vizează persoanele asigurate în sistemul legal de asigurări de sănătate (GKV) care au așteptat cel puțin o zi pentru consultație. Dacă sunt incluși și pacienții care au ajuns la specialist în aceeași zi cu medicul de familie, media scade la 36 de zile.

În paralel, au crescut semnificativ și cheltuielile pentru consultațiile fără programare. Medicii din Germania sunt obligați să ofere cel puțin cinci ore pe săptămână de consultații deschise, pentru care primesc rambursare extrabugetară.

Sumele au crescut de la aproximativ 291 de milioane de euro în 2020 la circa 814 milioane de euro în 2023.

Autoritățile susțin că modificările legislative au urmărit reducerea timpilor de așteptare și încurajarea programărilor prin medicul de familie sau prin centrul de servicii. Totuși, opoziția critică dur rezultatele.

„Reglementările pentru o îngrijire mai bună și programări mai rapide sunt un eșec complet. Îi costă pe cei cu asigurare medicală obligatorie mai mulți bani pentru servicii mai proaste”, a declarat Julia-Christina Stange, purtătoarea de cuvânt a Partidului de Stânga pentru îngrijire ambulatorie.

Reprezentanții partidului Die Linke cer guvernului federal „să ia, în sfârșit, măsuri decisive” și să analizeze modul în care se „dezvoltă, de fapt, asistența medicală”.

Astfel, nu doar pacienții români sau francezi au probleme cu sistemul medical, ci și cei din Germania.

De exemplu, persoanele mai în vârstă din Franța aleg să se stabilească în România, atrase de accesul mai facil la servicii medicale, comparativ cu sistemul sanitar francez, aflat într-o criză profundă de personal.

