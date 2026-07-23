În schimb, modelele AI au avut nevoie de doar câteva ore pentru a finaliza operațiunea, relatează Japantimes.co.jp.

Atac „fără precedent” asupra Hugging Face

Potrivit unui comunicat al OpenAI, breșa „fără precedent” a avut loc după ce modelele GPT-5.6 Sol și alte două modele mai avansate, care nu au fost încă lansate public, au scăpat dintr-un mediu de testare izolat, cunoscut sub numele de „sandbox”.

Acest spațiu virtual este utilizat pentru teste de securitate și analizarea codurilor potențial periculoase într-un mediu controlat. Modelele respective, care operau fără măsurile obișnuite de siguranță, au reușit să exploateze o serie de vulnerabilități pentru a accesa sistemele Hugging Face.

„Vom continua să desfășurăm o investigație amănunțită alături de Hugging Face și vom împărtăși mai multe detalii despre vulnerabilități, incident și concluzii atunci când ancheta noastră va fi finalizată”, se arată într-o postare pe blogul companiei OpenAI, publicată marți.

Colaborare cu autoritățile americane

De îndată ce a fost descoperită breșa, OpenAI a alertat autoritățile americane. „Compania a cooperat cu forțele de ordine și alte autorități guvernamentale în legătură cu acest incident și a fost transparentă în raportarea concluziilor sale”, a declarat un purtător de cuvânt al OpenAI.

Hugging Face a refuzat să comenteze situația. Startup-ul francez, cunoscut pentru găzduirea modelelor AI și a seturilor de date, a raportat joi incidentul, precizând că a fost victima unui atac din partea unui produs AI agentic extern.

Reprezentanții companiei au declarat că au identificat „un roi de zeci de mii de acțiuni automatizate” și au apelat la un model AI chinezesc pentru analiza criminalistică a incidentului, după ce cererile de utilizare a modelelor AI proprii au fost blocate de măsuri de siguranță.

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