Victima a descoperit frauda de la ANAF

Victima a descoperit frauda când ANAF a informat-o despre venituri nedeclarate pentru care trebuia să plătească impozit. Activitatea infracțională a început în primăvara acestui an.

„În fapt, în luna aprilie a.c., persoanele în cauză ar fi folosit fără drept datele cărţii de identitate ale persoanei vătămate pentru a realiza diferite conturi, desfăşurau activităţi care generau profituri şi ulterior retrăgeau sumele de bani câştigate”, a explicat IPJ Prahova.

Surse judiciare citate de News.ro au menționat că suspecții au obținut datele din cartea de identitate a unei persoane din județul Prahova.

Percheziții la domiciliile suspecților

Miercuri, polițiștii prahoveni au efectuat trei percheziții în Buzău, la locuințele suspecților. Au fost ridicate mai multe probe.

Cei doi tineri, în vârstă de 23 și 24 de ani, au fost aduși la sediul poliției pentru audieri. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind acuzați de fals informatic.