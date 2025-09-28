Tinerii, cu media vârstei sub 20 de ani, ar fi început un scandal în interiorul unui club din Centrul Vechi. Aceștia ar fi fost bătuți de agenții de pază pentru „prea multă gălăgie”.

În acest context au fost ridicate 7 persoane și duse la Secția 27 de Poliție. De asemenea, o anchetă este în desfășurare.

Un videoclip a fost postat pe rețelele de socializare, respectiv pe grupul de Facebook „Diaspora Ro”.

„Aseară, un nou episod șocant a avut loc: un grup de tineri, toți cu vârste sub 20 de ani, au fost bătuți cu o sălbăticie revoltătoare de un grup de indivizi ce purtau haine de „agenți de pază”. Nu a existat niciun avertisment, nicio tentativă de mediere sau calmare a unei presupuse situații tensionate.

Doar pumni, picioare și o agresivitate nemotivată, disproporționată, care amintește mai degrabă de găști interlope decât de forțe de ordine. Paznici fără instruire, violență fără consecințe”, au precizat cei de la Diaspora Ro.

Tot în Centrul Vechi, recent, un cetățean turc în vârstă de aproximativ 26 de ani a tras nu mai puțin de 6 focuri de armă miercuri dimineață, 20 august, în direcția terasei Freddo.



