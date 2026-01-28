„Un cuplu de tineri din județul Hunedoara, cu un autoturism Audi, a rămas împotmolit, în jurul orei 21.30, în zona lacului Canciu (munții Șureanu), după ce au urmat indicațiile aplicației Waze, care i-a direcționat din Cugir, pe râul Mare spre Canciu-Poarta Raiului”, au transmis miercuri reprezentanții Salvamont Alba.

O echipă de salvatori montani, aflată de serviciu la domeniul schiabil Șureanu, a intervenit cu un snowmobil și un UTV pentru a evacua tinerii. Aceștia au fost transportați în siguranță la locul unde erau cazați. Mașina lor, rămasă pe un drum impracticabil, urmează să fie recuperată ulterior de proprietari.

Salvamont Alba avertizează turiștii să fie bine informați înainte de a porni în excursii montane și să nu se bazeze exclusiv pe aplicațiile de navigație.

„Reamintim pe această cale tuturor turiștilor care vor să vină la schi în Șureanu să se documenteze temeinic asupra traseului de urmat cu mijloace auto și să nu urmeze «orbește» indicațiile aplicațiilor care nu țin cont de condițiile drumurilor de acces”, este mesajul salvatorilor montani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE