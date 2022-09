Imagini distribuite în social media arată cum mai mulţi participanţi la petrecerea TNL, desfăşurată după lucrările Şcolii de vară, folosesc expresii jignitoare la adresa partenerilor de guvernare.

Printre hohote de râs, tinerii liberali au scandat de mai multe ori „m..e” PSD.

A doua zi după petrecerea cu injurii, premierul Ciucă le-a vorbit tinerilor.

„Vă îndemn pe toți să fiți mândri că sunteți membrii PNL, să fiți curajoși și să ne spuneți în față: «noi o să fim mai buni ca voi». Avem nevoie să ne spuneți asta, poate în felul acesta ne ambiționați mai mult pe cei care astăzi avem o anumită vârstă și avem nevoie de tot ceea ce înseamnă rolul catalizator al Tineretului Liberal în toate obiectivele și activitățile pe care noi ni le propunem și vă rog să aveți curajul să vorbiți despre ceea ce a făcut Partidul Național Liberal, despre ceea ce face, atât la guvernare cât și la nivel local”, a declarat premierul, potrivit G4media.

Scuzele PNL: „Nu putem controla tot”

După apariţia imaginilor, liderul TNL Mara Mareş a anunțat că protagoniștii vor fi identificați, dar și că vor avea loc discuții pe această temă.

„Îmi cer scuze în numele Tineretului Naţional Liberal pentru aceste comportamente inacceptabile”, a spus Mara Mareș, președinta organizației și unul dintre organizatorii evenimentului.

Recomandări Milițieni de ieri, profesori universitari de azi. În timp ce conducea Poliția din Calafat, făcea și două facultăți în paralel. Au urmat două doctorate

Ea a spus că a aflat „cu mare neplăcere despre limbajul folosit”.

„Adevărul este că nu putem controla tot, mai ales noaptea târziu. Voi face toate demersurile să identificăm persoanele din video și vom avea o discutie pe subiect. Zilele petrecute la Şcoala de Vară au avut drept obiectiv principal profesionalizarea echipei de tineret, prin traininguri intense și specifice. Aceste activităţi ne caracterizează, iar pe altele le regretăm”, a transmis Mara Mareş, conform G4Media.

Reacția PSD

Liderul Tineretului Social Democrat (TSD), Mihai Alexandru Ghigiu, a transmis, într-o postare pe Facebook, că acceptă scuzele, dar îi invită pe tinerii liberali să participe la și la workshopurile #GeneratiaEducata, adică cele ale social-democraților.

„Recunosc, am rămas surprins într-un mod mai puțin plăcut după ce am auzit care a fost deviza Școlii Politice de Vară a #GeneratieiAltfel. Nu m-am gândit nicio clipă că workshopurile lor sunt cu și despre înjurături! Realitatea este că #altfel a fost la întâlnirea tinerilor social-democrați, unde am avut discuții și dezbateri concrete și am căutat să venim cu idei și propuneri care îi vizează pe cei de vârsta noastră. A fost #altfel pentru că punem accent pe educație, vrem un mediu mai curat și ne dorim, nu numai la nivel declarativ, să trăim într-o Românie digitalizată și modernă”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Ce spune Cristian Tudor Popescu despre divorțul Simonei Halep. „Bine că n-a divorțat Simona de...”

Playtech.ro Gest ŞOC făcut de Camilla în timp ce SEMNA actul prin care a devenit REGINĂ! Nu s-a putut abţine, toţi au observat. FOTO

Observatornews.ro O româncă din Bacău, printre croitoresele de lux ale Reginei Elisabeta a II-a. "Eram verificată de fiecare dată când intrăm în palat"

Știrileprotv.ro Mărturisiri cutremurătoare. Bia Khalifa, detalii șocante despre abuzul suferit în copilărie din partea tatălui ei

FANATIK.RO De ce a râs Mircea Badea de Tudor Chirilă. Imaginile virale cu juratul de la Vocea României

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 12 septembrie 2022. Racii se simt prinși între problemele profesionale și cele din familie, deși nu au apărut probleme noi

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România