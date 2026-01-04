Proiectul vizează persoanele aflate la începutul carierei sau pe cei care au nevoie de permis auto pentru a-și îmbunătăți șansele de angajare sau pentru îndeplinirea atribuțiilor profesionale. Programul acoperă costurile școlii de șoferi pentru categoriile B, C sau D, inclusiv pentru tractoare agricole/forestiere, troleibuze sau tramvaie.

Pot aplica elevii și absolvenții de liceu, școală profesională sau școală generală, născuți între 27 noiembrie 2000 și 27 noiembrie 2007. De asemenea, sunt eligibili tinerii care au nevoie de permis pentru angajare, precum și cei care doresc să obțină o categorie suplimentară sau un atestat, dar nu dispun de resurse financiare suficiente. Tion notează că pentru categoria D/DE, vârsta minimă de înscriere este de 21 de ani.

Solicitările pot fi trimise online, prin crearea unui cont pe site-ul Fundației Pentru Comunitate, sau prin poștă, prin trimiterea dosarului complet. Documentele necesare includ:

Formularul de înscriere completat, inclusiv acordul pentru prelucrarea datelor personale;

Scrisoare de motivație personală, scrisă de mână, care să includă detalii despre studii, experiența profesională, situația socială și materială, precum și motivul obținerii permisului;

Anchetă socială eliberată de primărie sau un ONG acreditat;

Declarație de susținere din partea unui director, profesor, preot sau asistent social;

O ofertă de preț de la o școală de șoferi;

Documente care atestă studiile absolvite (diplomă, adeverință sau certificat).

Dosarele incomplete sau cele trimise după data limită nu vor fi luate în considerare, iar documentele înscrise nu vor fi returnate.

