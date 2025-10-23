Incidentul s-a produs în jurul orei 23.00, când autotrenul a luat foc în timp ce se deplasa spre Gilău.

„Flăcările s-au manifestat generalizat, afectând cabina şi o parte din remorcă. Forţele noastre au acţionat folosind două autospeciale şi au stins incendiul în limitele găsite”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj.

În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime. Autoritățile suspectează că incendiul a fost cauzat de o defecțiune la instalația electrică a TIR-ului.

Pompierii din Detașamentul Turda din județul Cluj au intervenit prompt pentru a stinge flăcările.

„Pe parcursul misiunii nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei defecţiuni electrice la compartimentul motor”, mai precizează ISU Cluj.

