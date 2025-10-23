Incidentul s-a produs în jurul orei 23.00, când autotrenul a luat foc în timp ce se deplasa spre Gilău.

„Flăcările s-au manifestat generalizat, afectând cabina şi o parte din remorcă. Forţele noastre au acţionat folosind două autospeciale şi au stins incendiul în limitele găsite”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj.

În urma incidentului, nu s-au înregistrat victime. Autoritățile suspectează că incendiul a fost cauzat de o defecțiune la instalația electrică a TIR-ului.

Pompierii din Detașamentul Turda din județul Cluj au intervenit prompt pentru a stinge flăcările.

„Pe parcursul misiunii nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei defecţiuni electrice la compartimentul motor”, mai precizează ISU Cluj.

Marian Grozavu a pierdut în fața lui Mattia. Reacția Biancăi, după ce ispita de la Insula iubirii a învins în cușca RXF
Primarul Robert Negoiță s-a văzut cu cetățenii în Piața Titan. O întâlnire de 30 de minute, hilară și inutilă
Reportaj
Știri România 10:00
Primarul Robert Negoiță s-a văzut cu cetățenii în Piața Titan. O întâlnire de 30 de minute, hilară și inutilă
Un consilier ales pe listele USR din Deva, acuzat că a bătut 4 copii într-o excursie: „Pe un băiat l-a strâns de gât"
Știri România 09:12
Un consilier ales pe listele USR din Deva, acuzat că a bătut 4 copii într-o excursie: „Pe un băiat l-a strâns de gât"
Cât costă omleta, supa, pizza sau pulpa de rață la restaurantul lui Dani Oțil. Afacerea merge înainte, deși el e plecat în Malta
Stiri Mondene 10:01
Cât costă omleta, supa, pizza sau pulpa de rață la restaurantul lui Dani Oțil. Afacerea merge înainte, deși el e plecat în Malta
Alături de ce bărbat a apărut Simona Halep în Dubai, la un meci de baschet. Se fotografiaseră împreună și în România
Stiri Mondene 09:31
Alături de ce bărbat a apărut Simona Halep în Dubai, la un meci de baschet. Se fotografiaseră împreună și în România
