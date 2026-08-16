Aproximativ 80% din bomboanele transportate au fost afectate de incendiu, în timp ce circa 20% din marfă a fost salvată.

„Un autotren a luat foc, azi-noapte, pe DN 5 în zona localităţii Daia. Evenimentul s-a produs pe sensul de mers spre Giurgiu. Din fericire, nu au fost persoane rănite.”, a transmis ISU Giurgiu.

La locul incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu două autospeciale de stingere.

Când echipajele au ajuns la fața locului, autotrenul era cuprins în întregime de flăcări. În timpul intervenției a fost semnalată și o explozie la nivelul rezervorului.

„Aceştia au constatat faptul că autotrenul ardea generalizat, fiind semnalată şi o explozie la nivelul rezervorului.”

Remorca era încărcată cu bomboane ambalate în cutii, iar focul a afectat cea mai mare parte a mărfii.

Pentru ca traficul să poată fi reluat și să se poată circula în condiții de siguranță, intervenția nu s-a limitat la stingerea incendiului.

„A fost nevoie inclusiv de utilaje de la Secţia de Drumuri Naţionale Giurgiu şi de la un operator economic cu ajutorul cărora a fost îndepărtată încărcătura de pe şosea, astfel încât să se poată circula în condiţii de siguranţă.”, a precizat ISU Giurgiu.

Potrivit ISU Giurgiu, au fost afectate capul tractor, remorca și aproximativ 80% din încărcătura transportată.

„Incendiul s-a manifestat violent, fiind afectate capul tractor, remorca şi aproximativ 80% din încărcătura transportată. Circa 20% din marfă a fost protejată.”

Pompierii au stabilit și o cauză probabilă a izbucnirii focului: incendiul ar fi fost provocat de efectul termic.

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