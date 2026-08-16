Diferența este uriașă: numărul reclamațiilor primite de eMAG este de peste 137 de ori mai mare decât totalul sesizărilor pentru cele două platforme asiatice.

Câte reclamații au fost depuse împotriva eMAG

Potrivit datelor transmise de ANPC, dintre cele 4.666 de reclamații înregistrate împotriva eMAG, 671 au fost considerate întemeiate, iar 400 neîntemeiate.

Alte 1.237 de reclamații au fost soluționate amiabil de operatorul economic.

În urma controalelor au fost aplicate 619 sancțiuni contravenționale, dintre care:

210 avertismente;

409 amenzi contravenționale.

ANPC precizează că numărul sancțiunilor nu trebuie confundat cu cel al reclamațiilor. O sesizare nu conduce automat la aplicarea unei amenzi.

„Menționăm că diferența de reclamații se află în curs de cercetare sau înregistrează alte concluzii de soluționare decât cele trei categorii solicitate de dumneavoastră.”, a precizat ANPC.

Pentru ce au reclamat românii eMAG

Printre motivele pentru care au fost aplicate sancțiuni se numără nerespectarea termenelor de garanție și de livrare, nerespectarea unor condiții declarate sau a ofertelor comerciale și probleme privind restituirea banilor.

Au fost constatate inclusiv situații în care, după retragerea dintr-o comandă online, suma achitată nu a fost restituită în termenul legal de 14 zile.

De asemenea, sancțiunile au vizat nerespectarea regulamentelor unor campanii și a ofertelor cu vouchere.

Temu și Shein, doar 34 de reclamații

În cazul platformelor Temu și Shein, ANPC a înregistrat câte 17 reclamații în perioada analizată.

Cele 34 de sesizări au fost însă redirecționate către Centrul European al Consumatorilor din România, deoarece ANPC nu are competență teritorială directă asupra companiilor care operează aceste platforme din România.

Astfel, numărul foarte mic al reclamațiilor nu poate fi interpretat automat ca o dovadă că utilizatorii Temu și Shein întâmpină mai puține probleme.

Un comisar ANPC a explicat pentru sursa citată că diferența este legată și de modul în care consumatorii pot reclama problemele și pot returna produsele: „Practic, clienții de pe platformele chinezești își asumă ca la loto că pot pierde banii, să nu primească produsele din fotografii. Însă, comenzile sunt relativ mici, sub 100 de euro, așa că majoritatea își asumă riscul.”

„Dacă legislația le-ar impune acestor platforme să preia returul rapid, să fie verificat în România și multe alte condiții, cred că ar fi mai multe sesizări, poate și mai multe comenzi”, a mai spus acesta.

eMAG poate fi verificat direct de ANPC

Spre deosebire de Temu și Shein, compania care operează eMAG în România, Dante International SA, este înregistrată în România și poate fi controlată și sancționată direct de autoritățile române.

Acesta este unul dintre motivele pentru care comparația simplă dintre numărul reclamațiilor trebuie privită cu atenție.

Cele 4.666 de sesizări împotriva eMAG reprezintă reclamații care au intrat în circuitul ANPC, în timp ce sesizările împotriva platformelor chinezești sunt tratate diferit din cauza jurisdicției.

Dante International, compania care operează eMAG, a raportat pentru 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 8,7 miliarde de lei. Sameday, compania de curierat controlată în proporție de peste 95% de Dante International, a raportat în România o cifră de afaceri de aproximativ 1,44 miliarde de lei.

Împreună, cele două companii au avut în România afaceri de peste 10,1 miliarde de lei în 2025.

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