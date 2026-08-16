Cod galben de caniculă duminică în șase județe

Prima avertizare cod galben este valabilă duminică, 16 august, între orele 10.00 și 21.00. Sunt vizate județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat.

Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
ANM anunță temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat pentru 16 august, în tervalul 10:00 – 21:00. Sursă foto: ANM

Indicele temperatură-umezeală va atinge izolat pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade.

Luni, canicula se extinde în jumătate de țară

Pentru luni, 17 august, ANM a emis un nou cod galben, valabil între orele 10.00 și 21.00 în jumătate de țară. Temperaturile deosebit de ridicate și disconfortul termic vor cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
ANM a anunțat cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat pentru 17 august, în intervalul 10:00 – 21:00. Sursă foto: ANM

Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în Câmpia de Vest. În vestul și sud-vestul țării va fi local caniculă, iar pe arii restrânse indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Din noaptea de luni spre marți vin vijelii, ploi torențiale și grindină

După episodul de caniculă, vremea va începe să se schimbe începând de luni seară. ANM a emis o informare meteorologică valabilă de luni, 17 august, ora 21.00, până marți, 18 august, ora 18.00, pentru intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 40-50 km/h și local de peste 50-60 km/h, în noaptea de luni spre marți în regiunile vestice, iar marți mai ales în partea de est a țării.

Ploi de peste 20-25 de litri pe metru pătrat în unele zone

Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și, izolat, vijelii și grindină de mici dimensiuni, de aproximativ 1-2 centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat și, pe arii restrânse, vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Furtunile sunt așteptate mai întâi în noaptea de luni spre marți în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei. Marți, acestea se vor extinde în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, în zonele montane și submontane și, pe arii restrânse, și în restul țării.

Temperaturile scad cu 8-10 grade marți

Schimbarea cea mai puternică se va simți marți, 18 august, în nordul, centrul, vestul și sud-vestul țării. Potrivit ANM, temperaturile maxime vor scădea cu 8-10 grade sau chiar mai mult față de ziua precedentă.

În aceste regiuni, maximele vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, iar cele mai scăzute valori sunt așteptate în nordul Moldovei. Meteorologii precizează că mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor prognozate.

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