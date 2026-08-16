John are 101 ani, iar Jerry 100 de ani. Cei doi sunt căsătoriți de 80 de ani și au ajuns să sărbătorească împreună o aniversare pe care puține cupluri o ating.

Dar, dincolo de cifra impresionantă a anilor de căsnicie, cei doi au păstrat un ritual simplu care le-a însoțit viața timp de decenii.

În fiecare vineri, John și Jerry ies la micul dejun împreună cu prietenii, la un restaurant McDonald’s local.

„La micul dejun, de obicei mâncăm McMuffin cu ou și cârnați”, a spus John.

Tradiția durează de aproximativ 50 de ani și a devenit una dintre cele mai importante constante din viața lor.

Pentru cuplul din Murfreesboro,Tennessee, SUA lucrurile simple au rămas importante: timp petrecut împreună, întâlniri cu prietenii și o viață socială activă.

La vârsta de 100 și 101 ani, cei doi continuă să se bucure de acest ritual săptămânal.

Pe lângă povestea unei căsnicii de opt decenii, John Carroll are și o biografie remarcabilă.

El este veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, iar mărturiile sale sunt păstrate în prezent într-un muzeu național.

John acordă o atenție deosebită și activității fizice. Chiar și la 101 ani, își păstrează obiceiul de a face exerciții dimineața.

Pentru o căsnicie lungă, el spune că secretul este unul cât se poate de simplu: „Poartă-te frumos cu soția ta și încearcă să o ajuți tot ce poți și muncește din greu!”.

De-a lungul celor opt decenii petrecute împreună, John și Jerry au trecut prin numeroase momente grele, însă au rămas unul alături de celălalt.

Cea mai mare moștenire a lor este astăzi familia pe care au construit-o. Cei doi au trei copii, șapte nepoți, 21 de strănepoți și un stră-strănepot.

Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat un Porsche pentru a sărbători cea de-a 70-a aniversare a nunții.

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