Irina locuiește de mai mulți ani, în Statele Unite ale Americii, împreună cu mama ei și Mr. Pink, iar atunci când timpul îi permite, fata vine în România, pentru a-și vizita tatăl aflat la azil. Monica Gabor și fiica ei seamănă perfect una cu cealaltă, mulți spunând despre ele că parcă ar fi surori.

Acestea și-au petrecut seara zilei de sâmbătă în oraș, la un restaurant de lux din Malibu. Irinuca, așa cum era alintată, s-a fotografiat în brațele mamei sale, iar imaginile le-a împărtășit cu urmăritorii din mediul online.

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Irina Columbeanu a purtat o rochie cu imprimeu, iar ca și încălțăminte a ales o pereche de pantofi cu toc nu foarte mare. Monica Gabor s-a îmbrăcat la fel de elegant, dar lejer. Ambele au accesorizat ținutele cu două genți de brand.

Irina Columbeanu devine, încet, dar sigur, cunoscută și în Statele Unite ale Americii, nu doar în România. Recent, Irinuca a fost oprită pe stradă în New York, pentru a vorbi despre țara ei de origine. Fiica pe care Monica Gabor o are cu Irinel Columbeanu a devenit virală, clipul video în care apare reușind să adune în doar câteva ore aproape 6.000 de like-uri și peste 150 de comentarii.

Fiica pe care Monica Gabor o are cu Irinel Columbeanu a devenit virală, clipul video în care apare reușind să adune în doar câteva ore aproape 6.000 de like-uri și peste 150 de comentarii.

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