A intrat într-un butoi cu smoală ca să se camufleze

Totul s-a întâmplat în noaptea de 12 spre 13 august, într-un supermarket din districtul Sviatoșîn, din Kiev. Potrivit anchetatorilor, tânărul de 26 de ani voia să fure din magazin și a căutat o metodă prin care să nu fie observat în timpul nopții. A găsit un butoi cu smoală pe un șantier și a intrat în el, convins că, acoperit cu materialul negru, se va confunda cu întunericul.

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După „camuflaj”, bărbatul a lovit cu piciorul ușa de sticlă a supermarketului și a intrat înăuntru. A pus într-un sac țigări, suc, dulciuri, o portocală, un grepfrut și șervețele umede. Nu a reușit să ia mai multe produse, pentru că agenții de pază l-au surprins, iar el a fugit. Povestea nu s-a oprit însă aici. În drum spre casă, bărbatul ar fi început să arunce cu pietre în geamurile unui liceu. Atunci a fost găsit de polițiști, care l-au prins având asupra lui și sacul cu bunurile luate din magazin.

12 litri de ulei și patru litri de detergent ca să-l curețe

După capturarea suspectului a început, potrivit poliției, partea cea mai dificilă a intervenției. Bărbatul nu putea fi dus în starea respectivă la secția de poliție pentru audieri, așa că agenții au trebuit mai întâi să îndepărteze smoala de pe el. Operațiunea a durat peste cinci ore. Polițiștii spun că au folosit perii pentru încălțăminte, 12 litri de ulei și patru litri de detergent până când au reușit să-l curețe.

După intervenție, bărbatul a fost reținut. Anchetatorii din districtul Sviatoșîn i-au comunicat că este suspectat de jaf și huliganism, potrivit Poliției din Kiev. Cercetările sunt coordonate de procuratura districtului. Incidentul a fost făcut public pe 14 august de poliția ucraineană, care a publicat și imagini cu suspectul și cu operațiunea neobișnuită prin care agenții au încercat să îndepărteze smoala.

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