Cum curăți covoarele în profunzime: Ghid în 8 pași simpli

Aspirarea regulată și tratarea petelor imediat ce apar ajută enorm la menținerea covoarelor într-o stare bună. Totuși, dacă observi că covorul tău are un aspect spălăcit sau păstrează mirosuri neplăcute, este momentul pentru o curățare profundă. Utilizat corect, un aparat casnic de spălat covoare poate elimina murdăria încastrată în fibre și îi va reda aspectul inițial.

De ce ai nevoie:

Aspirator

Spray pentru îndepărtarea petelor de pe covoare

Aparat de spălat/curățat covoare

Soluție specială de curățat covoare

Apă curată

Etapele curățării profesionale la tine acasă:

Aspiră temeinic: Înainte de a umezi covorul, îndepărtează cât mai mult din murdăria liberă, praf și resturi. Aspiră încet întregul covor, trecând de mai multe ori peste zonele cu trafic intens. Dacă este posibil, aspiră în ambele direcții pentru a elibera murdăria prinsă în profunzimea fibrelor. Pre-tratează petele vizibile: Aplică un spray special pentru pete direct pe zonele afectate sau folosește un aparat compact de scos pete. Respectă instrucțiunile produsului și lasă soluția să acționeze timpul recomandat. Testează pe o porțiune ascunsă: Înainte de a curăța întregul covor, testează aparatul și detergentul pe o suprafață mică și mai puțin vizibilă. Astfel te asiguri că produsul nu provoacă decolorarea sau deteriorarea materialului. Pregătește rezervorul aparatului: Urmează instrucțiunile producătorului pentru a umple rezervorul cu apă curată și cantitatea exactă de soluție. Nu folosi mai mult detergent decât este recomandat — o doză excesivă nu va curăța mai bine, ci va lăsa un reziduu lipicios care va atrage murdăria mai rapid. Curăță prin treceri lente și suprapuse: Începe din capătul cel mai îndepărtat al camerei și execută mișcări lente, trăgând aparatul spre tine în timp ce pulverizează și extrage apa. Suprapune ușor trecerile pentru a nu omite nicio porțiune. Clătește fibrele: Dacă aparatul permite, fă o trecere finală folosind doar apă curată pentru a elimina resturile de detergent rămas în țesătură. Uscarea completă: Lasă covorul să se usuce complet înainte de a călca pe el sau de a așeza mobila la loc. Umezeala rămasă în fibre favorizează apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute. Deschide ferestrele sau folosește un ventilator pentru a accelera procesul. Aspirarea de final: După ce covorul este perfect uscat, aspiră-l încă o dată pentru a ridica fibrele și a-i reda textura pufosă.

Cum scoți petele vechi și fixate de pe tapițerie și canapea

Atunci când verși un lichid pe canapea, cel mai bine este să acționezi imediat. Totuși, uneori descoperim petele prea târziu, cum ar fi urmele vechi de mâncare sau chiar petele rămase pe mobilier după o mutare. Din fericire, tapițeria poate fi salvată chiar dacă murdăria s-a fixat de mult timp.

1. Verifică codul de curățare de pe etichetă

Înainte de a aplica orice soluție, caută eticheta mobilierului:

W (pe bază de apă): Se pot folosi soluții pe bază de apă, cum ar fi apă cu detergent diluat de vase.

Se pot folosi soluții pe bază de apă, cum ar fi apă cu detergent diluat de vase. S (doar solvenți): Folosește solvenți pentru curățare uscată sau alcool sanitar. Evită apa.

Folosește solvenți pentru curățare uscată sau alcool sanitar. Evită apa. WS (apă sau solvenți): Sunt sigure atât soluțiile pe bază de apă, cât și cele pe bază de solvenți.

Sunt sigure atât soluțiile pe bază de apă, cât și cele pe bază de solvenți. X (doar aspirare): Evită complet lichidele; poate fi necesară o curățare profesională.

Notă: Dacă piesa de mobilier este vintage și nu are etichetă, testează întotdeauna apa, oțetul sau alcoolul pe o porțiune ascunsă.

2. Identifică tipul de material

Bumbac: Se poate curăța cu apă și săpun lichid fin. Tamponează întotdeauna, nu freca!

Se poate curăța cu apă și săpun lichid fin. Tamponează întotdeauna, nu freca! Poliester / Microfibră: Foarte rezistente. Reacționează bine la soluții blânde de săpun sau alcool sanitar.

Foarte rezistente. Reacționează bine la soluții blânde de săpun sau alcool sanitar. In: Material delicat. Necesită curățare atentă cu un minim de umezeală.

Material delicat. Necesită curățare atentă cu un minim de umezeală. Catifea: Apa poate lăsa urme. Tamponează cu grijă și periază fibrele după uscare.

Apa poate lăsa urme. Tamponează cu grijă și periază fibrele după uscare. Piele: Folosește doar curățitori speciali pentru piele sau o cârpă ușor umezită, urmată de un balsam protector.

3. Pregătirea și tratarea petelor

Aspiră mai întâi tapițeria folosind accesoriul special pentru a îndepărta praful de la suprafață. Dacă țesătura permite apa, poți folosi aburul (de la un aparat dedicat sau de la un fier de călcat ținut la mică distanță) pentru a înmuia reziduurile uscate.

Metoda blândă în 5 pași:

Amestecă o cantitate mică de detergent de vase cu apă rece. Înmoaie un burete în amestec și stoarce-l bine (trebuie să fie doar ușor umed). Tamponează ușor pata (nu freca, pentru a nu scămoșa fibrele). Clătește buretele cu apă curată și tamponează din nou pentru a scoate săpunul. Presează zona cu un prosop curat sau șervețele de hârtie pentru a absorbi umezeala.

Pentru țesăturile care nu suportă apă, tamponează pata cu o cârpă îmbibată în puțin oțet sau vodcă. Dacă pata persistă, poți apela la spray-uri profesionale din comerț specifice pentru pete dificile (cum ar fi cele pentru vin roșu), testând produsul în prealabil.

Ghid pas cu pas pentru curățarea în profunzime a saltelei

Trecem o treime din viață dormind, timp în care pe saltea se acumulează transpirație, celule moarte ale pielii și praf. O curățare profundă la fiecare 6 luni menține un mediu de somn proaspăt și igienic.

Ce produse îți sunt necesare:

Aspirator (cu accesoriu pentru tapițerie)

Detergent lichid blând sau detergent de vase

Bicarbonat de sodiu

O lavetă sau un burete

Apă rece și apă călduță

Pas cu pas spre o saltea curată:

Verifică eticheta de îngrijire: Află dacă salteaua are două fețe utilizabile sau doar una, pentru a ști dacă trebuie să cureți ambele părți. Spală lenjeria la temperatură ridicată: Scoate cearșafurile și husele și spală-le la apă fierbinte pentru a ucide germenii și bacteriile. Aerisește salteaua: Deschide ferestrele din dormitor pentru a permite aerului să circule și să elimine mirosurile neplăcute. Aspiră suprafața: Folosește mișcări circulare mici pe toată suprafața saltelei pentru a îndepărta praful, părul și celulele moarte. Îndepărtează petele specifice: Pete generale și de transpirație: Tamponează cu o lavetă umezită într-un amestec de apă călduță și detergent lichid blând.

Tamponează cu o lavetă umezită într-un amestec de apă călduță și detergent lichid blând. Pete de urină: Tamponează cu detergent și apă călduță, folosind prosoape de hârtie umede presate repetat pe zonă.

Tamponează cu detergent și apă călduță, folosind prosoape de hârtie umede presate repetat pe zonă. Pete de sânge: Folosește întotdeauna apă rece, deoarece apă caldă fixează proteinele din sânge. Poți aplica metoda cu detergent de vase și apă rece, metoda cu bicarbonat de sodiu lăsat să acționeze 30 de minute sau soluții speciale precum Vanish (lăsate să acționeze până nu mai fac bule). Nu uda excesiv salteaua, mai ales dacă este din spumă cu memorie! Dezodorizează cu bicarbonat de sodiu: După uscare, presară un strat fin de bicarbonat de sodiu pe toată salteaua și lasă-l să acționeze câteva ore pentru a absorbi mirosurile, apoi aspiră-l complet. Pulverizează un amestec aromat: Poți stropi ușor salteaua cu un amestec de apă, puțin bicarbonat și câteva picături de ulei esențial de lavandă sau mușețel pentru un somn odihnitor. Întoarce salteaua: Dacă are două fețe, repetă procesul și pe cealaltă parte. Dacă are o singură față, aspiră bine partea inferioară. Curăță cadrul patului: Șterge de praf și aspiră somiera și lamelele patului înainte de a pune la loc cearșafurile curate.

Sfaturi rapide pentru menținerea curățeniei

Folosește o protecție impermeabilă (topper) pentru saltea.

Aerisește dormitorul zilnic și păstrează o temperatură răcoroasă pentru a combate acarienii.

Evită să mănânci în pat și spală lenjeria săptămânal.

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Surse: goodhousekeeping.com/uk, apartmenttherapy.com, mattressonline.co.uk.

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