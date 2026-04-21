160 de animale au murit după ce TIR-ul plin cu oi s-a răsturnat la Năvodari

Un camion încărcat cu sute de oi s-a răsturnat în această dimineață pe drumul județean 226, în apropiere de Năvodari, provocând moartea a 160 de animale, relatează Europa FM. Vehiculul transporta oile către portul Midia pentru export.

ANSVSA anunță că oile moarte vor fi neutralizate

Potrivit informațiilor oferite de DSVSA Constanța, 128 de oi au supraviețuit și au fost transportate înapoi la fermă, unde vor fi supuse unor evaluări sanitar-veterinare. Cele 160 de oi care au murit în accidentul cu TIR-ul vor fi neutralizate.

„Am intervenit încă din primele ore ale dimineții, împreună cu echipele ISU și IPJ, pentru a limita efectele accidentului și a salva animalele rămase în viață”, au declarat reprezentanții DSVSA.

Animalele decedate au fost colectate și trimise spre neutralizare, conform normelor sanitare în vigoare.

Exportul din carne de oaie din România a fost afectat de Războiul din Orientul Mijlociu

Exporturile de carne de oaie din România către țările arabe sunt puternic afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Blocarea rutelor de transport către regiunile din zona Golfului a dus la suspendarea temporară a livrărilor, a declarat Ionică Nechifor, președintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Caprine „Moldoovis”, la începutul lunii martie, citat de Adevărul.

„În ce privește exportul în Orientul Mijlociu, noi suntem afectați, noi ca țară producătoare, dar și cei care importau de la noi, precum Iordania, Qatar, Kuweit sau Arabia Saudită.

Chiar recent am avut o întâlnire cu cei din Arabia Saudită la Parlamentul României și își doreau niște cantități foarte mari”, a explicat Nechifor. Potrivit acestuia, acordurile comerciale sunt semnate, însă livrările sunt blocate din cauza conflictului din regiune.

România exportă aproape 100.000 de miei către țările arabe

România exportă anual aproximativ 100.000 de miei către țările arabe, iar calitatea și prețul competitiv al cărnii de oaie românești sunt foarte apreciate în țări precum Arabia Saudită, Kuweit și Iordania.

În județul Botoșani, fermierii contribuie în mod semnificativ la aceste exporturi, în timp ce în județul Alba, aproximativ 20-30% din cele 500.000 de capete de ovine sunt exportate anual în Orientul Mijlociu.

Conform datelor din 2025, fermierii din județul Iași au exportat peste 30.000 de oi din rasa Karakul, una dintre cele mai căutate în zona Golfului.

„Pierderile sunt mari de ambele părți, fiindcă noi nu putem exporta, iar ei nu pot consuma, mai ales că au sărbătorile tradiționale și ar fi dorit foarte mult carne de oaie din România”, a mai adăugat Ionică Nechifor, la momentul începerii războiului din Iran.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE