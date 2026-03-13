Ce presupun intervențiile pe DN7

Potrivit autorităților, vor fi realizate lucrări de rânguire a versanţilor şi dislocarea blocurilor de rocă, curăţarea taluzului de material instabil, montarea de plase ancorate, ancore forate şi plase de protecţie, înlocuirea/refacerea coşurilor de gabioane degradate şi execuţia sistemului de colectare şi dirijare a apei, relatează News.ro.

Aceste intervenții vor afecta anumite sectoare kilometrice de pe DN 7, mai exact sectoarele kilometrice 198+200 – 207+000, 216+000 –219+000, 224+000 –227+300 şi 228+000 – 233+200.

Restricțiile de trafic pentru camioane

Circulaţia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi închisă pe DN 7, între Râmnicu Vâlcea şi Veştem, în zilele de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30, traficul de tonaj urmând a se face pe rute ocolitoare:

pentru relaţia Bucureşti-Veştem şi retur: Bucureşti → A3 → Ploieşti → DN1A → Braşov → DN 1 → Veştem – intersecţie cu DN 7;

pentru relaţia Bucureşti-A1 Simeria (Nădlac II/ Cluj) şi retur: Bucureşti → A1 → Piteşti → DN7 → Râmnicu Vâlcea → DN67 → Târgu Jiu → DN66 → Simeria → Nod Rutier Simeria A1;

între Râmnicu Vâlcea şi punctul de lucru şi între Sibiu/Boiţa şi punctul de lucru circulaţia se va desfăşura conform reglementărilor legale.

Restricții de trafic pentru mașinile cu masa mai mică sau egală cu 7,5 tone

Circulaţia autovehiculelor cu masa mai mică sau egală cu 7,5 tone va fi închisă/restricţionată pe sectoarele afectate de lucrări (între localităţile Căciulata şi Câinenii Mari, judeţul Vâlcea), după caz, în zilele de luni până sâmbătă, în intervalul orar 08:00 – 17:30.

În cazul unor lucrări care presupun îndepărtarea materialului pietros sau intervenții majore la versanți, traficul se va desfășura alternativ pe o singură bandă, dirijat de piloți de trafic. În plus, închiderile de drum pentru lucrări se vor face în reprize de maximum 30 de minute de luni până vineri și de până la 15 minute sâmbăta, care vor alterna cu intervale de deschidere ale traficului.

Lungimea sectorului de drum în lucru va fi de maximum 400 de metri, iar distanţa între două puncte de lucru va fi de minimum 5.000 de metri.

Când nu vor fi aplicate restricțiile de circulație

Nu vor fi instituite restricţii de circulaţie în zilele premergătoare sărbătorilor legale, în zilele de sărbători legale, în zilele declarate ca fiind libere şi duminica, excepţie făcând intervenţiile care nu pot fi amânate, reprezentând un pericol asupra siguranţei participanţilor la trafic.

