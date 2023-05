Ucrainenii nu au mai desfășurat acțiuni ofensive de amploare din toamna anului trecut, când zeci de mii de kilometri pătrați au fost eliberați printr-o operațiune rapidă în regiunile Harkov și Donețk, iar apoi în Herson, unde forțele ruse au fost nevoite să se retragă din singura capitala regională pe care au cucerit-o în timpul invaziei.

Volodimir Zelenski a vorbit în periplul său european din acest weekend despre pregătirile pentru lansarea contraofensivei. Liderul ucrainean a fost întrebat dacă armata ucraineană are suficiente arme, având în vedere pachetele de sprijin militar anunțate recent de mai multe țări, și dacă Ucraina poate începe să avanseze pe front. Zelenski a răspuns succint că încă are nevoie să mai efectueze câteva vizite în capitalele europene. „Câteva vizite în plus – și gata”, a spus liderul ucrainean, la Berlin.

Anterior, Zelenski a prezentat stadiul pregătirilor într-un interviu acordat pentru BBC, pe 10 mai. Atunci, el a precizat că „din punct de vedere moral, din punct de vedere al motivației, din punct de vedere al personalului de brigadă”, armata ucraineană este gata pentru o ofensivă. „Din punct de vedere al tehnologiei, nu a ajuns totul încă. Trebuie să așteptăm. Mai avem nevoie de timp”, a spus el.

Semne că va avea loc o contraofensivă

Prima mare întrebare este dacă această ofensivă chiar va avea loc sau este doar o operațiune strict informațională menită să deruteze forțele rusești, să mobilizeze ucrainene sau să crească sprijinul Occidentului pentru Ucraina.

Deși nimeni nu știe ceva concret despre planurile armatei, toate semnele din teren arată că Kievul se pregătește pentru o operațiune de amploare care ar putea avea loc în curând.

Numărul ridicat de arme occidentale primit în ultimele luni de către forțele armate reprezintă un indiciu că se pregătește o contraofensivă, la fel ca și refuzul Kievul de a purta negocieri în viitorul apropiat.

De exemplu, pachetul de ajutor din 19 aprilie conține muniție pentru deminare și depășire obstacole, în timp ce cel mai recent, anunțat pe 3 mai, conține vehicule pentru transportul utilajelor grele. Astfel de vehicule sunt necesare pentru transferul rapid de vehicule blindate pe șenile, care, de obicei, nu se deplasează pe distanțe lungi cu putere proprie.

Anterior, pachetele de ajutor din diferite țări includeau vehicule de inginerie, comandă, reparații și recuperare, vehicule blindate cu roți de diferite clase, cisterne, și chiar transportoare de muniție blindate.

Un alt semn al iminenței unei contraofensive este decizia administrației de ocupației rusă din Zaporojie de a evacua 18 localități, inclusiv orașele Tokmak și Enerhodar. O decizie similară a fost luată de ruși și în noiembrie 2022 înainte de a-și retrage trupele din Herson în fața contraofensivei ucrainene care a eliberat teritoriul de pe malul de vest al Niprului.

Și nu în ultimul rând, reprezentanții conducerii politice și militare au vorbit deschis despre iminența acestei ofensive. „De îndată ce va fi voia lui Dumnezeu, vremea și decizia comandanților, o vom face”, a declarat ministrul apărării Oleksi Reznikov, pe 28 aprilie.

Poziționarea Occidentului

Mass-media occidentală și unii experți militari susțin că Kievul simte o presiune în creștere pentru organizarea contraofensivei din partea aliaților săi occidentali. Societățile țărilor occidentale continuă să susțină Ucraina în războiul pe care îl poartă împotriva Rusiei, dar indicatorii acestui sprijin într-un număr de state scad constant.

Pentru ca sprijinul pentru Ucraina să rămână la același nivel, și cu atât mai mult dacă Kievul cere să primească mai mult sprijin, populația din Occident trebuie să se asigure că banii lor sunt cheltuiți cu un rezultat vizibil.

„La Kiev nu au o altă soluție decât să lanseze o ofensivă mare în primăvară sau în vară”, a scris profesorul Mark Galeotti, expert în spațiul rus, în The New York Times la sfârșitul lunii aprilie.

Într-o declarație care ilustrează perfect interesul Occidentului pentru contraofensivă, noul președinte ceh Petr Pavel a declarat în urmă cu o săptămână, pentru The Guardian, că „cineva ar putea fi tentat să-i împingă pe (ucrainenii să atace) pentru a arăta unele rezultate”. El nu a precizat la cine face referire.

„Va fi foarte rău pentru Ucraina dacă această contraofensivă eșuează, pentru că nu va mai avea altă șansă, cel puțin anul acesta”, a spus liderul de la Praga.

Presiuni în interiorul sistemului

Un alt factor important este că presiunea puternică din rândul populației asupra conducerii ucrainene. Și în acest sens, în mod paradoxal, autoritățile conduse de Vladimir Zelensky se pot învinovăți pe ele în primul rând.

Încă de la începutul acestui an, liderii de la vârful puterii au încurajat partenerii occidentali, cât și societatea ucraineană cu anunțuri privind o contraofensivă iminentă, care ar fi trebuit să aibă o influență decisivă asupra cursului războiului.

În luna februarie a acestui an, a fost lansată o campanie de recrutare de amploare sub auspiciile Ministerului Afacerilor Interne ucrainene sub denumirea „Garda Ofensivă”. Scopul era să formeze noi brigăzi de asalt, care trebuiau să elibereze teritoriile ucrainene ocupate temporar de Rusia. De altfel, logica apărării orașului Bahmut, asediat de mai bine de jumătate de an, a fost de a câștiga timp pentru ca trupele rusești să pregătească ofensiva.

Volodimir Zelenski însuși a crescut așteptările privind această ofensivă în interviul acordat pentru BBC.„Abordarea mea este foarte simplă. Vom face totul pentru a-l face pe inamic să fugă. Și unde aleargă, sincer să fiu, cred că depinde de spiritul nostru. Cu cât suntem mai puternici în contraofensivă, cu atât vor alerga mai departe. Dar nu pot spune că imediat după această contraofensivă suveranitatea Ucrainei va fi pe deplin restaurată, pentru că acesta este un război”, a precizat liderul de la Kiev.

Când va începe ofensiva

La începutul lunii aprilie, secretarul Consiliului de Securitate al Ucrainei, Oleksi Danilov, a declarat într-un interviu acordat Radio Europa Liberă că nu mai mult de „trei până la cinci persoane de pe planetă” știu unde și când va începe această operațiune.

Tot el, pe 9 mai, a precizat că planul ofensiv final nu a fost încă aprobat în biroul președintelui Zelenski. „Avem mai multe opțiuni. Toate sunt în lucru. Și în funcție de circumstanțe, care vor fi ori, se vor lua anumite decizii”, a precizat Danilov.

Momentul începerii ofensivei este unul dintre factorii cheie care va determina succesul sau eșecul acesteia. Întrucât armata rusă are un avantaj multiplu față de cea ucraineană în ceea ce privește numărul și calitatea aeronavelor de luptă, este deja clar că ofensiva se va desfășura în principal la sol. Și aici starea solului devine decisivă: trebuie să fie suficient de dur pentru ca echipamentele militare grele să se poată deplasa de-a lungul acestuia fără probleme.

În acest an, primăvara din sudul și estul Ucrainei s-a dovedit a fi destul de rece și ploioasă, iar în nordul regiunii Donețk, a nins la începutul lunii aprilie. Prin urmare, faptul că temperaturile au început să crească a intensificat discuțiile despre începerea iminentă a operațiunii ofensive ucrainene.

Cine va lua parte

Informațiile despre forțele pe care le-a acumulat Ucraina pentru cea mai mare campanie ofensivă din istoria armatei sale sunt, desigur, clasificate.

În presă au fost scurse câteva informații, precum faptul că au fost create nouă brigăzi de asalt care fac parte din așa-numita „Gardă Ofensivă”.

La sfârșitul lunii aprilie, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat că partenerii occidentali ai Kievului „au antrenat și echipat mai mult de nouă brigăzi blindate ucrainene noi”.

Experții sugerează că circa 12 brigăzi cu un număr total de cel puțin 30.000 de oameni au fost pregătite suplimentar pentru ofensiva forțelor ucrainene.

Într-un articol publicat în „Ukrinform”, în septembrie anul trecut, comandantul șef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, a scris că, dacă conducerea militară și politică ucraineană decide să preia controlul asupra peninsulei Crimeea în 2023, pentru o astfel de operațiune sau o serie de operațiuni „ar necesita crearea unuia sau mai multor grupuri de zece până la douăzeci de brigăzi”.

Ce armament a pregătit Ucraina

Este greu de estimat cât de mult echipament va folosi Ucraina pentru ofensivă, deoarece și aceste informații sunt secret de stat. Toamna trecută, într-un interviu pentru The Economist, Valeri Zalujni a spus că „poate învinge inamicul”, dar are nevoie de „300 de tancuri, 600-700 de vehicule de luptă de infanterie și 500 de obuziere”.

Vehiculele blindate occidentale au plecat spre Ucraina, dar, conform grupului de cercetare Oryx, Kievul a primit 36 de tancuri Leopard 2A4, 24 Leopard 2A6, 14 tancuri Challenger 2, ceea este departe de ce anunța generalul Zalujni.

Cu toate acestea, pe lângă echipamentul modern, statele occidentale oferă Kievul și echipamente de producție sovietică. Și, judecând după calculele făcute Oryx, peste 480 de tancuri T-72 cu diverse modificări, inclusiv cele produse sub licență, au fost livrate în Ucraina de la începutul războiului.

Unele dintre aceste tancuri au fost deja în luptă și au fost distruse, dar majoritatea vehiculelor rămân probabil în rezervă. În total, Forțele Armate ale Ucrainei au primit 575 de tancuri de la partenerii occidentali, iar alte 182 urmează să fie livrate.

Volumul stocurilor de obuze, rachete și alte muniții nu poate fi estimat, deoarece singurul semn indirect prin care se poate înțelege nivelul „foamei de obuze” în trupe este consumul acestora în lupte. Cu toate acestea, acest indicator nu reflectă motivele pentru care armata salvează obuzele: acestea se pot epuiza sau pot fi salvate exact pentru ofensivă.

De asemenea, este dificil de estimat, chiar și ținând cont de estimările aproximative ale grupurilor de cercetare, cantitatea de stocuri de arme, echipamente militare și muniții necesare ofensivei întrucât intențiile Statului Major ucrainean sunt necunoscute.

Ce zone vor fi vizate

Probabil cea mai secretă parte a ofensivei iminente este locul exact unde va începe. Dacă renunțăm la cele mai radicale versiuni, exprimate în principal de corespondenții militari ruși – cum ar fi capturarea unei părți din regiunea rusești Belgorod și/sau Briansk cu perspectiva unui „schimb” ulterior al teritoriului ocupat pentru o parte din Donbas sau Crimeea, experții militari și presa identifică cinci direcții posibile.

Zaporojie – Este considerat cea mai probabilă variantă datorită avantajelor sale pentru armata ucraineană. Un succes le va permite ucrainenilor nu numai să recâștige controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, ci și – în cazul în care ajung la Marea Azov – să taie „podul de uscat” către Crimeea, izolând trupele ruse aflate acolo. În plus, în acest caz, aproape întregul teritoriu peninsulei se va afla sub amenințarea artileriei ucrainene, care, potrivit unor analiști, creează în viitor premisele unui „gest de bunăvoință” de retragere a trupelor rusești din Crimeea.

– Este considerat cea mai probabilă variantă datorită avantajelor sale pentru armata ucraineană. Un succes le va permite ucrainenilor nu numai să recâștige controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, ci și – în cazul în care ajung la Marea Azov – să taie „podul de uscat” către Crimeea, izolând trupele ruse aflate acolo. În plus, în acest caz, aproape întregul teritoriu peninsulei se va afla sub amenințarea artileriei ucrainene, care, potrivit unor analiști, creează în viitor premisele unui „gest de bunăvoință” de retragere a trupelor rusești din Crimeea. Vuhledar – Un succes în această direcție le-ar permite ucrainenilor să obțină controlul asupra unui important hub logistic din Volnovakha și, după ce ajung la Marea Azov prin Mariupol, ar putea sparge, de asemenea, „podul de uscat” către Crimeea în același mod.

– Un succes în această direcție le-ar permite ucrainenilor să obțină controlul asupra unui important hub logistic din Volnovakha și, după ce ajung la Marea Azov prin Mariupol, ar putea sparge, de asemenea, „podul de uscat” către Crimeea în același mod. Herson – Ofensiva de aici este asociată cu trecerea Niprului. Dacă au succes, trupele ucrainene se apropie de Crimeea și pot expune la bombardamente instalațiile militare rusești situate în peninsulă. În plus, există perspectiva recăpătării controlului asupra localității Nova Kahovka și, prin urmare, a canalului prin care rușii au lăsat apă pe Nipru să intre în Crimeea.

– Ofensiva de aici este asociată cu trecerea Niprului. Dacă au succes, trupele ucrainene se apropie de Crimeea și pot expune la bombardamente instalațiile militare rusești situate în peninsulă. În plus, există perspectiva recăpătării controlului asupra localității Nova Kahovka și, prin urmare, a canalului prin care rușii au lăsat apă pe Nipru să intre în Crimeea. Bahmut – Un atac pe flancurile grupării ruse care asaltează Bahmut, operațiune despre care vorbea recent liderul Wagner, Evgheni Prigojin, și restabilirea ulterioară completă a controlului ucrainean asupra acestui oraș distrus, are o semnificație mai mult politică decât militară.

– Un atac pe flancurile grupării ruse care asaltează Bahmut, operațiune despre care vorbea recent liderul Wagner, Evgheni Prigojin, și restabilirea ulterioară completă a controlului ucrainean asupra acestui oraș distrus, are o semnificație mai mult politică decât militară. Svatove – Succesul în această direcție poate duce la aducerea importantului nod logistic al rușilor din Svatove sub controlul ucrainenilor, iar în viitor – la continuarea ofensivei asupra zonei Lisichansk-Severodonețk și, datorită caracteristicilor terenului din această zonă, la avansarea spre nordul regiunii Lugansk până la granița cu Rusia și linia de contact din 24 februarie anul trecut.

Cum se decide dacă este o operațiune de succes

Expert militar cu autoritate, generalul australian în retragere Mick Ryan a scris un articol în care a subliniat semnele după care se poate judeca succesul sau eșecul ofensivei ucrainene. El a identificat șapte semne că ofensiva ucraineană se dezvoltă cu succes:

Armata ucraineană va putea oferi o surpriză. Poate că acest lucru nu va fi pe deplin posibil, dar va fi suficient ca armata rusă să nu aibă timp să aducă rezerve și să oprească ofensiva chiar de la început. Ucraina va putea împiedica avansarea trupelor rusești prin lovituri împotriva cartierelor generale, a centrelor de comunicații, a centrelor logistice și a altor „puncte dure” ale armatei ruse. Forțele ucrainene vor putea elibera o parte semnificativă a teritoriului ocupat. Forțele armate ale Ucrainei își vor putea îmbunătăți pozițiile pentru a avansa în continuare spre Crimeea. Trupele ucrainene vor putea provoca înfrângeri sensibile unităților ruse. Comandamentul ucrainean va putea salva oportunitatea unei apărări ulterioare. Partenerii ucraineni vor putea numi rezultatele ca fiind un succes.

În schimb, el numește și cinci semne care vor arăta că operațiunea s-a soldat cu un eșec:

Dacă Ucraina nu reușește să elibereze zone mari. Dacă nu reușește să învingă unitățile rusești. Dacă armata ucraineană nu demonstrează capacitatea de a conduce operațiuni complexe de armament combinat, adică nu arată că este capabilă să învețe și să se dezvolte. Dacă armata ucraineană nu este capabilă să răspundă rapid la situațiile în schimbare, nu se adaptează la provocări noi și bruște și, de asemenea, dacă se dovedește că au fost comise greșeli grave în procesul de pregătire sau în planificarea și evaluarea forțelor inamice. Dacă Ucraina nu reușește să prezinte acest lucru ca un succes pentru cetățenii săi și pentru comunitatea internațională ca urmare a operațiunii.

Când va fi clar că a început ofensiva

Este destul de dificil să obțineți surprize cu dezvoltarea modernă a mijloacelor de recunoaștere. Formarea forței de atac va fi probabil dezvăluită destul de curând, în ciuda tuturor măsurilor de secretizare și dezinformare.

Înainte de începerea ofensivei în direcția Harkov, în septembrie anul trecut, bloggerii militari ruși care se aflau pe front sau aveau informații din prima linie au scris că trupele ucrainene erau concentrate în zonă. Atunci Rusia pur și simplu nu a avut nimic care să oprească această amenințare, dar s-a scris despre ea din surse deschise.

Este posibil ca ofensiva să aibă loc nu într-un sector, ci în două sau chiar mai multe, iar locul atacului principal nu va fi neapărat imediat evident. Începutul ofensivei din regiunea Harkov în septembrie a fost precedată de activarea forțelor ucrainene în apropiere de Herson.

Înainte de începerea ofensivei, bătăliile active pot începe pe diferite sectoare ale frontului, iar partea atacantă poate sonda apărarea inamicului, dezvăluind cele mai slabe puncte.

Un alt semn al începerii iminente a unei ofensive ar putea fi loviturile asupra țintelor departe în teritoriul ocupat, așa cum a fost cazul în august 2022, când a avut loc o serie întreagă de lovituri asupra aerodromurilor și a altor ținte în Crimeea ocupată. Astfel de lovituri vor forța inamicul să ia măsuri organizatorice, să disperseze avioanele, să schimbe sistemul de aprovizionare, să mute posturile de comandă.

