All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.



⚠️Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

„Vă rugăm să nu vă prezentați la aeroport”, se arată în mesaj. Emirates a subliniat că „siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută și nu va fi compromisă în niciun caz”. Actualizările vor fi comunicate imediat ce vor fi disponibile, au mai transmis reprezentanții.

Închiderea spațiului aerian din Orientul Mijlociu și blocarea hub-urilor aeroportuare majore, precum Dubai și Doha, au provocat creșteri drastice ale prețurilor biletelor de avion între Europa și Asia, uneori ajungând la o creștere de până la 900% într-o singură zi.