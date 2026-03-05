Hub-urile din Golf paralizate

Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways continuă să prelungească suspendarea zborurilor, din cauza restricțiilor asupra spațiului aerian din Golf.

Această situație afectează aproximativ o treime din pasagerii care călătoresc zilnic între Europa și Asia, via Dubai, Doha sau Abu Dhabi. Potrivit datelor Cirium, hub-urile din Golf gestionează 10% din traficul aerian global, iar blocajul are consecințe semnificative asupra întregului sistem.

Un indicator clar al acestei crize este fluctuația prețurilor biletelor de avion între Europa și Asia. Conform Corriere della Sera, în primele zile ale conflictului, când cele trei mari companii aeriene din Golf au suspendat zborurile, tarifele au crescut moderat.

„Toți ne așteptam la o revenire la normalitate încă de luni, 2 martie”, au declarat doi manageri ai unor companii aeriene occidentale pentru publicația italiană.

Pasagerii blocați în Orientul Mijlociu se panichează

„Deja luni după-amiază am înregistrat un vârf fără precedent al rezervărilor, în special din Asia către Europa”, au adăugat aceiași manageri.

„A fost o adevărată cursă pentru achiziționarea biletelor de întoarcere, în principal pentru călătorii aflați în deplasări de afaceri și familiile aflate în vacanță în Asia de Sud-Est”, au mai spus aceștia.

Potrivit experților, această „cursă” a fost intensificată și de tensiunile dintre Afganistan și Pakistan, care amenință să închidă unul dintre ultimele două coridoare aeriene deschise între Europa și Asia.

Coridorul „central”, care trecea peste Irak și Golful Persic, este deja închis, în timp ce coridorul «sudic», care traversează Arabia Saudită, este monitorizat îndeaproape.

Prețurile, în continuă creștere

Impactul crizei asupra rezervărilor de bilete este evident în evoluția prețurilor. De exemplu, pentru zborurile din 4 martie, un bilet de avion din Singapore către Milano, achiziționat pe 2 martie, costa minimum 254 euro.

În ziua următoare, prețul minim a crescut la 1.876 euro, o creștere de 639%. În același interval, zborul Singapore–Londra a trecut de la 261 euro la 1.564 euro (+499%).

Prețurile au explodat și pe alte rute. Zborul Bangkok–Milano a crescut cu 84% într-o singură zi, iar Singapore–Frankfurt a înregistrat o creștere impresionantă de +1.805%, ajungând de la 398 euro la 7.582 euro, singura opțiune rămasă fiind clasa Business, cu escală la Paris.

Alte creșteri semnificative s-au înregistrat pentru rutele Hong Kong–Milano (+232%), Hong Kong–Frankfurt (+905%) și Hong Kong–Paris (+295%). Aceste cifre reflectă faptul că mii de pasageri au optat pentru rute alternative pentru a evita zona Orientului Mijlociu.

Blocajul celor trei mari companii aeriene din Orientul Mijlociu reprezintă în prezent o oportunitate pentru rivalii care operează prin hub-uri din afara regiunii. Turkish Airlines (Istanbul), Singapore Airlines (Singapore), Cathay Pacific (Hong Kong) și companiile aeriene chineze, cu zboruri via Beijing și Shanghai, au reușit să absoarbă o mare parte din pasagerii care tranzitau în mod normal prin Dubai, Doha și Abu Dhabi.

„Nu va dura mult”, explică experții citați de Corriere della Sera. Totuși, cât timp hub-urile din Golf rămân blocate, fluxurile de pasageri continuă să se redirecționeze.

