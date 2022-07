Povestea tânărului care, după ce a suferit o tragedie, a plecat alături de câinele său într-o călătorie în jurul lumii pe jos, timp de șapte ani

Pe 21 mai, Tom Turcich a devenit a 10-a persoană înregistrată care a realizat vreodată performanța remarcabilă de a face înconjurul lumii pe jos. Partenerul său de drum este însă primul câine care încheie o astfel de călătorie.

Decizia bărbatului de a pleca în călătorie a venit după după ce, în 2006, prietena sa Ann Marie a murit într-un accident de schi jet, la vârsta de 17 ani.

Tom Turcich, alături de Savannah în Ecuador. Foto: Profimedia

„Moartea ei m-a schimbat. Era o persoană mult mai bună decât mine. Și am înțeles că urma să mor și eu și se putea întâmpla în orice moment. Și am început să reevaluez totul”, a spus Turcich, pentru CNN.

După ce a citit despre Steven Newman, catalogat de Guinness World Records drept prima persoană care a făcut înconjurul lumii, și despre aventurierul Karl Bushby, care înconjoară globul pe jos din 1998, Turcich s-a hotărât să accepte el însuși provocarea.

Mersul părea cel mai bun mod de a înțelege lumea și de a vedea locuri noi. Nu am vrut doar să merg la Paris și Machu Picchu, mi-am dorit foarte mult să înțeleg lumea și să văd cum trăiesc oamenii zi de zi. Tom Turcich:

La aproape nouă ani după ce și-a propus călătoria, în aprilie 2015, chiar înainte să împlinească 26 de ani, Turcich a plecat prin lume. A luat cu el un cărucior pentru copii în care a pus un echipament de drumeție, un sac de dormit, un laptop, o cameră DSLR și o ladă de plastic, pe care o folosea pentru a-și depozita mâncarea.

Inițial, s-a gândit că va dura circa cinci ani și jumătate, însă două evenimente l-au întârziat cu doi ani. Primul a avut loc când s-a îmbolnăvit de o infecție bacteriană, din care i-a luat câteva luni să se recupereze, iar al doilea a fost din cauza pandemiei de COVID.

Pe Savannah a adoptat-o din Texas, la patru luni după ce a pornit la drum. El a simțit că a avea un prieten blănos lângă el care ar putea „veghea” noaptea ar fi de folos.

Tom Turcich a adoptat-o pe Savannah din Texas, USA., la câteva luni după ce și-a început călătoria. Foto: Profimedia

În primul an de călătorie, cei doi au mers din New Jersey până în Panama City. În al doilea an, din Bogota, Columbia până în Uruguay, unde au luat o barcă până în Antarctica. După aceea, Turcich s-a întors pentru scurt timp acasă pentru a obține documentele necesare pentru a călători în Europa cu Savannah. După ce au ajuns în Europa, cei doi au traversat Irlanda și Scoția.

La nuntă în Turcia, amenințat cu cuțitul în Panama

Au urmat apoi drumuri către Danemarca, Spania, Franța, Portugalia. El și Savannah au trecut apoi în Africa de Nord, unde au mers prin Maroc, Algeria. De aici, s-au mutat prin Italia, Slovenia, Croația, Muntenegru, Albania și Grecia.

După Grecia, s-au îndreptat spre Turcia, unde Turcich a devenit primul cetățean căruia i s-a permis să treacă pe jos Podul Bosfor. Apoi au călătorit în Georgia și în Azerbaidjan, Uzbekistan, Kîrgîzstan.

În mod inevitabil, în drumul său, bărbatul a experimentat diverse provocări. El spune inclusiv a fost invitat la nunți locale atât în ​​Turcia, cât și în Uzbekistan, iar în Panama a fost amenințat cu cuțitul.

Cel mai „dezolant” loc pe care l-a vizitat

După ce au traversat Kârgâzstan, el și Savannah au zburat la Seattle în august 2021 și au început să se îndrepte spre casă în New Jersey.

Dintre toate locurile pe care le-a traversat în timpul călătoriei, Turcich spune că Wyoming, cel mai puțin populat stat din SUA, a fost cel mai dificil.

„Este dezolant acolo”, spune el, amintindu-și cum el și Savannah s-au plimbat un weekend întreg fără să vadă măcar un magazin sau chiar o persoană, înainte de a da, în sfârșit, peste o stație de benzină minusculă.

În medie, pe zi, el și Savannah au mers aproximativ 29 până la 38 de kilometri. „Chestia cu Savannah a fost că avea mult mai multă energie decât mine, întotdeauna. Mersul din țară în țară este tot ce a cunoscut ea vreodată. Au fost momente când treceam prin deșert și mă prăbușam la sfârșitul zilei și ea venea cu un băț și voia să se joace”, descris Turcich.

Turcich mărturisește că nu se mai gândește să plece la drum, cel puțin pentru o vreme mai lungă.

„Vreau să mă bucur de viață fără să merg pe jos și chiar să călătoresc. Vreau doar să fiu într-un singur loc și să intru într-un ritm”, spune bărbatul.