(Publicitate) Top 3 dezastre în bucătărie

Laptele dat în foc

Am redescoperit laptele proaspăt, acela luat de la țărani din piață. Indiferent cât de multe sortimente de lapte sunt în comerț, acela proaspăt are mereu un gust aparte și seamănă cu cel al copilăriei. Dar după cum știm bine, laptele nepasteurizat trebuie fiert ca să se distrugă toate bacteriile. Nu e mare lucru, doar cu totii am crescut cu lapte fiert. În zece minute laptele e gata. Doar că, evident, după ce stai și îl păzești până aproape e gata, se întâmplă ceva neprevăzut și într-o clipă de neatenție a și dat în foc. Aragazul e compromis, oala la fel, focul s-a stins, iar dezastrul tocmai s-a petrecut.

Grăsime arsă în cuptor

Unul dintre cele mai greu de curățat lucruri din bucătărie este cuptorul. Și tocmai pentru că e atât de anevoios tot procesul de curățare, suntem mereu atenți când băgăm o cratiță în cuptor. Să nu fie prea plină, să nu cumva să dea pe dinafară. De obicei acest lucru se întâmplă cu sarmalele. Că le pui într-o oală de lut sau într-una de inox, sarmalele după ce au fost fierte pe aragaz ajung în cuptor ca să se rumenească și să se amestece cel mai bine aromele. Și dacă se întâmplă să pui prea multe în oală și mai ești și pe grabă, iar focul e prea iute, cu siguranță dau pe dinafară. Fum, grăsime scursă și arsă, iar cuptorul e compromis. Trebuie să aștepți să se răcească și apoi trebuie să îl cureți cum trebuie, altfel următoarea folosire grăsimea scursă se va arde din nou.

Ulei încins pe aragaz și pe geamul aragazului

Un dezastru care se întâmplă de cele mai multe ori când faci cartofi prăjiți. Că nu scurgi suficient de bine cartofii după ce i-ai spălat sau lași prea mult uleiul la încins, când pui cartofii în tigaie uleiul sare peste tot. Și cum toate aragazele moderne au capacul din sticlă, pe lângă faptul că uleiul încins a compromis tot aragazul, s-a mai murdărit și geamul aragazului. Să nu mai vorbim despre stropii de ulei care sar și pe faianță sau chiar ajung pe jos, pe gresie sau parchet. Dezastru total!

