Marcel Pușcaș trece prin momente dificile după moartea mamei sale, Maria Haiduc. Cunoscuta interpretă de muzică populară din Bihor s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de fostul fotbalist, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

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Marcel Pușcaș a anunțat moartea mamei sale

Maria Haiduc, artistă apreciată în folclorul românesc, a încetat din viață duminică, 7 iunie 2026, la vârsta de 86 de ani. Vestea a fost făcută publică de fiul său, Marcel Pușcaș, fost fotbalist la Steaua și Rapid. Mesajul transmis de acesta în mediul online a fost unul încărcat de emoție și recunoștință pentru femeia care i-a fost alături întreaga viață.

„MAMA

Acum două ore am întors ultima filă a unei lungi și frumoase povești. Un drum parcurs împreună cu ea timp de aproape 66 de ani. A fost ușor și greu deopotrivă. A fost mereu optimistă. M-a purtat mereu în gândurile ei, și eu pe ea, la fel.

Sunt mândru de o asemenea mamă! A fost o femeie veselă, generoasă, răbdătoare și plină de povețe. A fost o profesionistă în meseria sa, una pe care a iubit-o enorm și în a cărei istorie va dăinui.

A fost o iubitoare de Oradea și România, de Bihor și de folclor. Înainte de toate a fost o familistă convinsă. Mi-a fost și pavăză și mentor, dar ce nu mi-a fost!

66 de ani înseamnă o viață de om în care mi-a fost tot ce poate oferi o mamă. Acum, la despărțirea fizică, îi pot spune MULȚUMESC! Dumnezeu să te odihnească, mamă! Te voi iubi mereu!”, a transmis Marcel Pușcaș.

Maria Haiduc, o carieră dedicată folclorului românesc

Maria Haiduc a fost una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din zona Bihorului. De-a lungul carierei sale a primit numeroase distincții pentru activitatea artistică și contribuția adusă promovării folclorului românesc.

În anul 1972 a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural”, iar în 2002 a primit o diplomă de excelență și „Trofeul folclorului românesc” din partea Ministerului Culturii.

Tot în anul 2002, artista a fost decorată de fostul președinte Ion Iliescu cu „Crucea Națională Serviciul Credincios”, clasa a III-a. Doi ani mai târziu, a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de ofițer.

Când va avea loc înmormântarea

Marcel Pușcaș a anunțat și detaliile privind priveghiul și ceremonia de înmormântare. „Corpul neînsuflețit al mamei mele, Maria Haiduc, va fi depus la Cimitirul Rulikowski din Oradea.

Cei care doresc să fie alături de noi și să-i aducă un ultim omagiu vor putea să o facă la Slujba de Priveghi (Stâlp), ce va avea loc marți, 9.06.2026, la ora 18:30, la Capela Orășenească, slujba de înmormântare urmând să aibă loc miercuri, 10.06.2026, la ora 13:00, la Capela Hașaș.

Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a mai transmis fostul fotbalist.

Mesaje de condoleanțe după anunțul făcut de Marcel Pușcaș

După publicarea anunțului, numeroși apropiați, admiratori și persoane din lumea sportului și a folclorului au transmis mesaje de condoleanțe familiei. Moartea Mariei Haiduc încheie o carieră care s-a întins pe mai multe decenii și care a rămas strâns legată de promovarea tradițiilor și cântecului popular românesc. carieră dedicată folclorului românesc

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