Astăzi, cultura globală a cocktailurilor este marcată de diversitate și creații artizanale. Cartea fotografică „The World’s Most Beautiful Bars: Extraordinary Bars by the Worlds Leading Designers”, lansată de Cultural Union, celebrează unele dintre cele mai selective baruri din lume. Iată o selecție a celor mai spectaculoase locații:

1. Mulberry, New York

Designul acestui bar, realizat de Ateljé Nordöst din Suedia, aduce un aer nostalgic al anilor 2000, când New Yorkul găzduia locuri legendare precum Rose Bar și Beatrice Inn. Elemente istorice, cum ar fi logoul din alamă, inspirat din licența de alcool din 1895, creează o atmosferă primitoare.

Zona exclusivistă Whisper Room, preferată de vedete precum Margot Robbie și Brad Pitt, oferă cocktailuri rafinate, cum ar fi Martini-ul cu brânză albastră.

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2. Nubeluz, New York

Situat pe acoperișul hotelului Ritz-Carlton NoMad, Nubeluz oferă priveliști spectaculoase asupra Manhattanului. Designul semnat de Martin Brudnizki îmbină luxul cu eleganța, iar meniul este organizat pe secțiuni inspirate de harta orașului. Melon Cloud, un cocktail cu tequila, chai și pepene, este vedeta zonei Midtown.

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3. The Connaught, Londra

Barul Connaught, recreat în 2007 de David Collins Studio, combină istoria aristocratică a hotelului cu designul modern. Pereții creați de artistul Pierre Bonnefille și detaliile inspirate de croitoria Savile Row adaugă sofisticare.

Aici, Martini-ul Connaught, servit dintr-un cărucior dedicat, este obligatoriu. În apropiere, Red Room oferă vinuri grand cuvée într-un decor inspirat de Louise Bourgeois.

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4. Sketch, Londra

Un mix de artă și design într-un spațiu teatral din Mayfair. În 2022, India Mahdavi a transformat „The Gallery” într-un univers galben-auriu vibrant, completat de operele artistului Yinka Shonibare.

Fiecare cameră are o personalitate distinctă, iar Alchemy Espresso Martini, un cocktail cu cafea clară și tonka, este un must-try.

5. Maison Souquet, Paris

Acest bar din Pigalle, Paris, reînvie atmosfera belle époque prin designul lui Jacques Garcia. Banchetele din catifea și oglinzile aurite creează un decor de vis. Cocktailurile inspirate de curtezane, precum Leila cu vodcă infuzată cu zmeură, sunt o alegere excelentă.

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6. Casino Royal Palm, Riviera Franceză

Reimaginat de Caprini & Pellerin, acest spațiu art deco din Cannes combină influențe Bauhaus și Dadaism. Barul din marmură Botticino, decorat cu candelabre din satin, este locul ideal pentru un Porn Star Martini cu șampanie Laurent-Perrier.

7. Baratta Sedici, Italia

La doar 3 ore de București: un zbor de 2 ore până în Genova și apoi încă o oră cu mașina, Baratta Sedici reprezintă eleganța italiană. După renovarea din 2025, barul strălucește prin detalii precum panourile din cupru și muralurile botanice. Negroni La Vela, cu gin Portofino și Amaro Camatti, este recomandarea casei.

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8. Cochinchina, Buenos Aires

Un omagiu adus Indochinei franceze, acest bar din Palermo, Buenos Aires, combină influențele culturale cu designul inovator al lui Eme Carranza. Cocktailurile, precum Jazmin Shanghai cu whisky și ceai de iasomie, sunt servite într-un ambient elegant.

9. Atlas, Singapore

Barul Atlas este un palat dedicat artei cocktailurilor, inspirat de lobby-urile art deco europene. Turnul din alamă și sticlă, cu cea mai mare colecție de gin din lume, este punctul central. Champagne Room oferă 250 de etichete de șampanie pentru cei care preferă alte opțiuni.

10. Handshake Speakeasy, Mexico City

Locul al doilea în clasamentul „World’s 50 Best Bars 2025”, acest bar din Colonia Juárez îmbină estetica epocii prohibiției cu inovația contemporană. Cocktailurile, procesate în laboratorul propriu, includ Once Upon a Time in Oaxaca, cu garnitură de lână de oțel fumegând.

11. Artifact, Hong Kong

Inspirat de estetica futuristă a lui Stanley Kubrick, Artifact este un spațiu subteran unic, cu design brutalist și iluminare dramatică.

Cocktailurile includ combinații inovatoare, cum ar fi Palomino Gold, cu sherry Valdespino și whisky Macallan Double Cask.

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