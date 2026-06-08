România, printre statele cu cele mai mari creșteri ale costului datoriei

Comparativ cu anul 2024, România a avut una dintre cele mai mari creșteri, de 0,3 puncte procentuale, alături de Lituania și Danemarca. Polonia, în schimb, a înregistrat un avans mai moderat, de 0,2 puncte procentuale. Pe de altă parte, șapte state membre UE au raportat scăderi ale costului mediu al datoriei publice, Estonia fiind lider cu o reducere de 0,8 puncte procentuale, urmată de Suedia (minus 0,3 puncte procentuale) și Croația (minus 0,2 puncte procentuale).

Un alt aspect semnificativ este ponderea datoriei publice guvernamentale denominată în valută. La sfârșitul anului 2025, Bulgaria conducea cu 75%, urmată de România, cu 53%. Ungaria (32%), Polonia (26%) și Danemarca (24%) au raportat, de asemenea, procente remarcabile.

Datoria publică continuă să crească în majoritatea statelor UE

În ceea ce privește raportul datorie/PIB, 12 din cele 27 de state membre ale UE au depășit pragul de 60%. Grecia rămâne pe primul loc, cu o pondere de 146,1%, urmată de Italia (137,1%), Franța (115,6%), Belgia (107,9%) și Spania (100,7%). În contrast, Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%), Danemarca (27,9%), Bulgaria (29,9%) și Irlanda (32,9%) au avut cele mai mici valori.

Între 2024 și 2025, raportul datorie/PIB a crescut în 19 state membre ale UE și în Norvegia. România a înregistrat o creștere de 4,5 puncte procentuale, fiind devansată doar de Finlanda (6,2 puncte procentuale), Bulgaria (6 puncte procentuale) și Polonia (4,8 puncte procentuale). În schimb, Grecia a avut cea mai mare scădere, de 8 puncte procentuale, urmată de Cipru (minus 7,7 puncte procentuale) și Irlanda (minus 5,4 puncte procentuale),

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