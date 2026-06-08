O supradoză de fentanil i-ar fi adus moartea

Primele rezultate ale necropsiei în cazul medicului rezident găsit mort sâmbătă, în baia Spitalului de Urgență Floreasca din București, indică faptul că acesta și-ar fi injectat fentanil, potrivit informațiilor obținute de televiziunea Digi24.

Surse din anchetă au afirmat că medicul rezident și-ar fi injectat o supradoză de fentanil, un opioid extrem de puternic utilizat în mod normal pentru anestezie. Această substanță, care în doze mari afectează sever funcția respiratorie, i-ar fi provocat tânărului un stop cardiorespirator — stare în care a și fost descoperit în baia Spitalului Floreasca.

Ce sunt opioidele

Din categoria drogurilor periculoase fac parte și opioidele, care reprezintă o clasă de substanțe care au efecte asupra receptorilor opioizi de la nivelul sistemului nervos central. Aceste substanțe, care sunt derivate în principal din opiu sau sunt sintetizate pentru a imita acțiunea substanțelor naturale, includ o varietate de compuși cu proprietăți analgezice și sedative puternice.

De-a lungul istoriei, opiodele au fost utilizate în tratamentul unor afecțiuni grave, fiind eliberate exclusiv pe bază de prescripție medicală din cauza potențialului adictiv al acestora.

Din păcate, consumate în exces, ele pot fi extrem de periculoase, iar în momentul de față, la nivel mondial, se poate vorbi de o adevărată criză a dependenței de opiode.

Opioidele reprezintă o clasă de droguri și sunt definite de capacitatea lor de a lega și de a influența receptorii specifici de pe creier și din alte părți ale corpului. În general, au efecte analgezice și euforizante și determină o reducere a senzației de durere și o senzație de euforie sau relaxare intensă, potrivit Health Direct. Cu toate acestea, efectele acestora pot fi extrem de periculoase și pot duce la dependență severă, supradoză și chiar deces.

Urma să dea examenul de specialitate

Alexandru Neacșu, un medic rezident în anul V la specializarea Medicină de Urgență, în vârstă de 32 de ani, a fost găsit mort în toaleta Spitalului Clinic de Urgență Floreasca din București. Tragicul eveniment a avut loc sâmbătă, 6 iunie 2026, la scurt timp după ce tânărul doctor intrase în tură pentru a-și efectua garda.

Alexandru Neacșu se afla în ultimul an de rezidențiat și se pregătea să dea examenul pentru a deveni specialist în medicina de urgență.

Originar din satul Racoți, Tismana, județul Gorj, el absolvise liceul în Bumbești Jiu și urmase cursurile de licență la Facultatea de Medicină din Timișoara. Viața sa personală și profesională era strâns legată de comunitatea din care provenea și de lumea medicală.

Era căsătorit de 13 ani cu o doctoriță originară din Târgu Jiu. Împreună aveau doi copii, familia lor fiind extrem de apreciată și respectată de rude, colegi și cunoscuți.







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