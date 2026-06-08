Atac premeditat în trafic: agresorul a blocat mașina și a tras asupra familiei sale

Bărbatul, originar din județul Galați, a condus până în Lupeni cu intenția de a-și ataca fosta familie. În jurul orei 17:20, acesta a blocat în trafic mașina în care se aflau fosta soție (32 de ani), părinții ei (58 și 64 de ani), un alt tânăr (26 de ani) și fetița cuplului, în vârstă de doar 9 ani.

Conform mărturiilor, atacatorul a deschis portiera din față și i-a împușcat pe cei doi bărbați, după care s-a îndreptat spre bancheta din spate. Pentru a proteja copilul, mama și bunica s-au aruncat asupra fetiței de 9 ani. „Mama s-a pus peste fetiță, eu, la fel și așa am reușit să o protejăm. Am încasat eu gloanțele”, a povestit Daniela Rață, tânăra vizată de atacator.

Victimele sunt în stare stabilă, însă rănile suferite au fost la un pas de a fi fatale

În urma atacului armat, cele patru victime adulte au necesitat îngrijiri medicale de urgență. Două dintre ele, tânăra și un alt bărbat, sunt internate la Spitalul Municipal Lupeni, în timp ce tatăl femeii a ajuns în stare gravă la Spitalul de Urgență din Petroșani, având plămânul afectat de gloanțe.

Dr. Mihai Burdan, medic la spitalul din Lupeni, a subliniat gravitatea situației pentru ziarul Cronica de Hunedoara: „Avem doi pacienți internați din cele 4 victime. Starea lor este stabilă și sunt în afara unui pericol vital. Ne îngrijim de ei. Pacienta are o plagă prin împușcare în regiunea hemitoracelui posterior drept, paravertebral, la mică distanță de coloană. Pacientul are două plăgi prin împușcare, torace drept și brațul drept”.

Agresorul reținut de poliție avea două ordine de protecție și deținea arma ilegal

După comiterea atacului, suspectul a fugit, însă poliția a găsit autoturismul acestuia abandonat pe un drum forestier, iar bărbatul a fost ulterior localizat și reținut. Investigațiile au scos la iveală detalii alarmante: agresorul se afla deja sub incidența a două ordine de protecție, iar arma letală folosită era deținută ilegal.

Mai mult, fosta soție a declarat că informase deja poliția despre faptul că bărbatul este înarmat, trimițând chiar și fotografii doveditoare. Suspectul se află acum în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva pentru 24 de ore și este acuzat de tentativă de omor calificat asupra unui membru de familie, nerespectarea regimului armelor, uz de armă fără drept și introducerea ilegală de arme în țară.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE