Despre zmeură și beneficiile sale

Zmeura este unul dintre cele mai îndrăgite fructe de pădure din lume, atât pentru gustul său inconfundabil, cât și pentru valoarea sa nutritivă. Aroma sa deosebită face ca fructele să fie plăcute atât consumate ca atare, cât și în deserturi, smoothie-uri, gemuri sau preparate culinare rafinate.

Conținut de fibre

Din punct de vedere nutrițional, zmeura conține aproximativ 52 de calorii la 100 de grame, ceea ce o transformă într-un fruct potrivit inclusiv pentru persoanele care urmăresc controlul greutății corporale.

În aceeași cantitate se găsesc aproximativ 12 grame de carbohidrați, dintre care o parte importantă este reprezentată de fibre alimentare, circa 6,5 grame la 100 de grame de fruct. Conținutul de grăsimi este foarte redus, sub 1 gram, iar proteinele reprezintă aproximativ 1,2 grame. Datorită raportului excelent dintre fibre și calorii, zmeura este considerată una dintre cele mai bogate surse naturale de fibre dintre fructele consumate în mod obișnuit.

Bogată în vitamine și minerale

Zmeura furnizează o varietate de vitamine și minerale esențiale pentru buna funcționare a organismului. Este o sursă importantă de vitamina C, un antioxidant puternic implicat în susținerea sistemului imunitar, formarea colagenului și protecția celulelor împotriva stresului oxidativ.

De asemenea, conține mangan, necesar pentru metabolismul energetic și sănătatea oaselor, precum și cantități utile de vitamina K, acid folic (vitamina B9), vitamina E, magneziu, potasiu, calciu și fier.

Conținut ridicat de antioxidanți

Una dintre cele mai valoroase caracteristici ale zmeurei este conținutul ridicat de compuși bioactivi cu rol antioxidant. Printre aceștia se numără antocianinele, flavonoidele, substanțe care contribuie la neutralizarea radicalilor liberi și la reducerea proceselor inflamatorii din organism.

Cercetările au arătat că acești compuși pot influența pozitiv numeroase mecanisme biologice implicate în menținerea sănătății cardiovasculare și metabolice.

Susține sănătatea inimii

Consumul regulat de zmeură este asociat cu beneficii importante pentru sănătatea inimii. Fibrele contribuie la menținerea unor valori normale ale colesterolului, iar antioxidanții, în special antocianinele, pot susține funcționarea sănătoasă a vaselor de sânge și reducerea inflamației cronice.

Studiile sugerează că alimentele bogate în antocianine, precum fructele de pădure, pot fi integrate cu ușurință în alimentație ca parte a unei strategii de reducere a riscului cardiovascular, arată verywellfit.com.

Controlul glicemiei

Un alt avantaj important este efectul favorabil asupra controlului glicemiei. Datorită conținutului ridicat de fibre și indicelui glicemic redus, zmeura încetinește absorbția zaharurilor și contribuie la menținerea unor valori mai stabile ale glicemiei după masă.

Unele studii clinice au evidențiat efecte benefice asupra metabolismului glucozei și sensibilității la insulină, în special la persoanele supraponderale sau cu factori de risc metabolici.

Susține sănătatea digestivă

Fibrele din zmeură susțin și sănătatea digestivă. Acestea favorizează tranzitul intestinal normal, contribuie la dezvoltarea unei microbiote intestinale echilibrate și pot crește senzația de sațietate după masă.

Tocmai din acest motiv, zmeura este adesea recomandată în regimurile alimentare destinate controlului greutății corporale și menținerii sănătății metabolice.

Reducerea inflamației

Numeroase cercetări analizează și potențialul compușilor bioactivi din zmeură în prevenirea unor boli cronice. Deși sunt necesare în continuare studii suplimentare pentru a stabili cu exactitate efectele, rezultatele existente indică faptul că antioxidanții și polifenolii din zmeură pot contribui la reducerea inflamației, protejarea celulelor și susținerea mecanismelor naturale de apărare ale organismului.

Cum te ajută zmeura să slăbești

Zmeura este adesea inclusă în recomandările pentru persoanele care doresc să slăbească sau să își mențină greutatea corporală, însă este important de precizat că niciun aliment în sine, consumat izolat, nu determină pierderea în greutate. Este important să existe o dietă echilibrată, potrivită nevoilor fiecărei persoane în parte.

Cercetările arată că proprietățile nutritive ale zmeurei pot sprijini procesul de control al greutății atunci când este consumată în cadrul unei alimentații echilibrate și al unui stil de viață activ.

Are puține calorii

Unul dintre principalele motive pentru care zmeura este considerată un aliment prietenos cu silueta este aportul caloric foarte redus. O porție de 100 de grame furnizează aproximativ 50-55 de calorii, ceea ce înseamnă că poate fi consumată fără a adăuga un număr semnificativ de calorii în dietă.

Numeroase studii au demonstrat că persoanele care consumă mai frecvent alimente cu densitate energetică redusă, așa cum este și cazul zmeurei, tind să își controleze mai ușor greutatea corporală, deoarece se simt sătule consumând mai puține calorii. Zmeura se încadrează perfect în această categorie datorită conținutului mare de apă și fibre și cantității reduse de zaharuri și grăsimi.

Contribuie la senzația de sațietate

Conținutul ridicat de fibre reprezintă unul dintre cele mai importante avantaje ale zmeurei în contextul controlului greutății. Cu aproximativ 6-7 grame de fibre la 100 de grame, zmeura se situează printre fructele cele mai bogate în fibre.

Acestea încetinesc golirea stomacului și digestia alimentelor, contribuind la prelungirea senzației de sațietate după masă. Cu alte cuvinte, după consumul unei porții de zmeură, este posibil ca senzația de foame să apară mai târziu, ceea ce poate reduce aportul caloric total pe parcursul zilei.

Fibrele influențează și modul în care organismul gestionează carbohidrații. Ele încetinesc absorbția zaharurilor din tractul digestiv, reducând fluctuațiile bruște ale glicemiei și ale nivelului de insulină.

Menținerea unor valori mai stabile ale glicemiei poate contribui la diminuarea poftelor alimentare și a tendinței de a consuma gustări bogate în zahăr între mese. Din acest motiv, zmeura este adesea recomandată ca alternativă sănătoasă la deserturile cu densitate calorică mare.

Compuși care ajută la reglarea metabolismului

Pe lângă fibre, zmeura conține numeroși compuși bioactivi, precum antocianinele și acidul elagic, care sunt intens studiați pentru efectele lor asupra metabolismului.

Unele cercetări realizate pe animale sugerează că acești compuși ar putea influența procese implicate în metabolismul grăsimilor și în reglarea inflamației asociate obezității.

Totuși, în prezent, dovezile obținute la oameni nu sunt suficient de puternice pentru a afirma că acești compuși produc în mod direct pierdere în greutate. Beneficiile observate par să fie mai degrabă indirecte și să contribuie la menținerea unei stări metabolice sănătoase.

O variantă sănătoasă pentru desert

De asemenea, zmeura poate înlocui cu succes gustările procesate și deserturile bogate în calorii. O porție de fructe proaspete oferă dulceață naturală, vitamine, minerale și antioxidanți, fără adaos de zahăr și fără grăsimi în cantități semnificative.

Astfel, alegerea zmeurei în locul produselor de patiserie, al dulciurilor sau al snackurilor ultraprocesate poate contribui, în timp, la reducerea aportului caloric zilnic.

Cum să consumi zmeura dacă vrei să slăbești

Cum să consumi zmeura dacă vrei să slăbești – Foto Shutterstock

Pentru a susține pierderea în greutate, atunci când vrei să slăbești specialiștii recomandă să consumăm zmeura în forma sa cât mai naturală. Gemurile, dulcețurile, siropurile sau produsele de patiserie cu zmeură conțin adesea cantități mari de zahăr și calorii, ceea ce poate anula avantajele fructului proaspăt.

Din acest motiv, cea mai bună alegere rămâne zmeura proaspătă sau congelată, consumată simplu ori în combinație cu alimente bogate în proteine și fibre.

La micul dejun

Una dintre cele mai simple modalități de a include zmeura în dietă este consumul ei la micul dejun. Adăugată în iaurt grecesc, brânză de vaci slabă sau terci de ovăz, zmeura crește volumul mesei fără a aduce multe calorii în plus.

Combinația dintre proteinele din iaurt și fibrele din fructe poate prelungi senzația de sațietate și poate reduce nevoia de gustări nesănătoase între mese.

Gustare sănătoasă

Zmeura reprezintă și o alegere excelentă pentru gustările dintre mese. În locul produselor de patiserie, biscuiților sau al prăjiturilor, o porție de zmeură proaspătă poate satisface pofta de dulce într-un mod mult mai sănătos. Deoarece fructele conțin apă, fibre și zaharuri naturale, ele oferă energie și senzație de prospețime fără aportul caloric ridicat al deserturilor procesate.

Pentru persoanele care urmează un regim de slăbire, un avantaj important este faptul că zmeura poate fi consumată și seara, în cantități moderate.

Datorită conținutului redus de calorii și indicelui glicemic relativ scăzut, poate reprezenta o gustare ușoară atunci când apare senzația de foame înainte de culcare. Asocierea cu o sursă de proteine, precum un iaurt simplu, poate crește și mai mult efectul de sațietate.

În smoothie

Un alt mod eficient de utilizare este în smoothie-uri. Pentru un efect favorabil asupra controlului greutății, smoothie-ul ar trebui să conțină și o sursă de proteine, precum iaurtul, chefirul sau o pudră proteică. Astfel, băutura devine mai sățioasă și poate funcționa ca o gustare consistentă sau chiar ca o masă ușoară. Este recomandată evitarea adaosului de zahăr, siropuri sau înghețată, care ar crește semnificativ numărul de calorii.

Ca topping natural

Zmeura poate fi folosită și ca alternativă naturală la toppingurile dulci. Adăugată peste clătite integrale, budinci de chia, cereale integrale sau deserturi preparate în casă, oferă aromă și dulceață fără necesitatea unor cantități mari de zahăr. În acest fel, poate contribui la reducerea consumului de zahăr adăugat din alimentație.

În sezonul rece, zmeura congelată păstrează mare parte din valoarea nutritivă a fructelor proaspete și poate fi utilizată în aceleași moduri. Astfel, beneficiile sale pot fi incluse în alimentație pe tot parcursul anului, fără diferențe semnificative în ceea ce privește aportul de vitamine, minerale și fibre.

Sursă foto – Shutterstock.com

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