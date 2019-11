Europa Travel te invită într-un circuit fascinant ce îți face turul popularelor Piețe de Crăciun din Praga, Dresda, Viena și Budapesta! Călătoria de 6 zile, cu plecare din 10 decembrie, beneficiază acum de tariful special de 259 euro/persoană!

Orașul de Aur în strălucirea Crăciunului

Vanochi trh este unul dintre cele mai vechi târguri de sărbătoare din Europa și se organizează în fiecare an în inima orașului vechi din Praga. Sute de căbănuțe din lemn, decorate cu ghirlande și scăldate în luminițe colorate înconjoară imensul brad ce te introduce rapid în spiritul Crăciunului. Praga este, fără îndoială, cel mai frumos oraș european în preajma sărbătorilor de iarnă, locul unde te poți delecta cu o halbă de bere caldă, servită alături de șunca pražská sau cârnăciori pe grătar.

Bate la pas cel mai mare castel medieval din lume ce adăpostește între zidurile sale Catedrala Sfântul Vitus – unde poți participa la concertul de Crăciun, Palatul Lobkowicz din secolul al XVI lea sau Strada de Aur, unde au locuit laureații premiilor Nobel. Nu pleca din Praga până nu vezi procesiunea fantastică a celor 12 Apostoli, desfășurată la oră fixă, a Ceasului Astronomic.

În decembrie toate drumurile duc la Dresda…

Dresda păstrează vie magia Nașterii Mântuitorului, încă de acum 6 secole când a fost organizată prima ediție a Târgului de Crăciun Striezelmarkt, cel mai vechi din Germania. Europa Travel te invită să explorezi opțional orașul supranumit Florența de pe Elba, unde te vei plimba printre tarabele pline de turtă dulce, castane coapte și vin fiert și te vei bucura de concertele de colinde.

Piața de Crăciun din Dresda se organizează în fiecare an pe celebra strada Münzgasse și Piața Altmarkt, și tot aici se pregătește cel mai mare cozonac nemțesc Dresden Stollen pe care-l poți degusta și tu. Turul pietonal îți descoperă și monumentele-simbol ale orașului, precum Palatul Zwinger, o capodoperă a stilului baroc, Palatul Residenzschloss sau Catedrala Frauenkirche.

Sărbători în orașul valsului

Cea mai mare Piață de Crăciun organizată în Viena are loc în fiecare an în Piața Primăriei. Viennese Christmas Market reunește peste 200 de căsuțe din lemn de unde poți cumpăra decorațiuni specifice – spărgătorul de nuci, balerine, vioare din lemn în miniatură, covrigi și ștrudel, vin fiert sau turtă dulce etc. În cadrul primăriei este găzduită Căsuța lui Moș Crăciun, unde spiridușii îi întâmpină pe cei mici cu numeroase cadouri. Surpinde magia Vienei din timpul sărbătorilor la o plimabare cu caleașca în Ringul Vienez, marile sale edificii precum Palatul Holfburg, Catedrala Sfântul Ștefan, Palatul Schönbrunn sau Palatul Belvedere sunt luminate incredibil până după Anul Nou.

Piața de Crăciun din Parisul Estului

Milioane de turiști ajung în luna decembrie în Budapesta atrași de feerica Piață de Crăciun Karácsonyi Vásár, una dintre cele mai spectaculoase din lume, ce are loc ca în fiecare an în Piaţa Vörösmarty.

Pentru mai bine de o lună aici au loc circa 150 de evenimente, festivaluri de dans și concerte de colinde, inclusiv spectacole cu păpuși și surprize dedicate celor mici. În preajma Adventului, Budapesta este decorată cu milioane de luminițe colorate începând de la Podul cu Lanțuri, Palatul Parlamentului, Piața Eroilor și pănă la Castelul Buda. Opțional, te poți bucura de o seară magică într-o croazieră memorabilă pe Dunăre, prilej excelent să surprinzi orașul în straie strălucitoare de sărbătoare.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Piete de Craciun: Praga, Dresda, Viena, Budapesta – tarif: 259 euro/persoana, 5 nopti de cazare cu mic dejun la hoteluri de 2*-3*, transport autocar, ghid. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

