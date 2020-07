Cele mai ieftine 5 mașini care pot fi cumpărate cu bani de la stat, prin Programul Rabla

Pentru ediția din acest an, statul a pus la bătaie un buget record de 405 milioane de lei. Valoarea primei de casare a rămas de 6.500 de lei pentru varianta Rabla Clasic.

Cu toate acestea, nu foarte mulți își permit să cumpere autoturisme noi cu prețuri mai mari de achiziție.

Am studiat ofertele disponibile în acest moment pe piața de la noi și am ales mașinile noi strict în funcție de prețul cel mai mic. Așa cum era de așteptat cele mai multe dintre oferte provin de la Dacia.

Toate prețurile pentru autoturismele noi listate mai jos includ prima de casare.

Top 5 mașini noi ieftine ce pot fi cumpărate cu bani de la stat

1.Dacia Logan Acces SCe 73

Cel mai accesibilă autoturism disponibil prin Programul Rabla 2020 este un model oferit de Dacia. Un Logan cu echiparea Acces în versiunea SCe 73 este oferit prin acest program cu 5.990 de euro. Are sub capotă un motor cu trei cilindri, pe benzină, care livrează 73 CP . Lista dotărilor standard este limitată, dar oferă Start&Stop și Hill Start Assist, pe lângă suita de asistenți electronici obligatorii în Uniunea Europeană.

2.Dacia Logan Seria Limitată Plus SCe 73

Următoarea din lista noastră este tot un Logan SCe 73, care în versiunea Plus primește aer condiționat (manual), proiectoare de ceață, închidere centralizată cu telecomandă pe cheie, radio cu comandă pe volan și conexiune Bluetooth. Prețul crește la 6.960 de euro.

3.Dacia Sandero Stepway Ambiance SCe 73

Hatchback-ul produs la Mioveni, în versiunea de echipare Stepway Ambiance, oferă proiectoare de ceață, jante cu diametru de 16 inci, aer condiționat manual și computer de bord. Prețul cerut de producător este de 7910 de euro.

4.Toyota Aygo

Cu un motor de 1,0 litru cu trei cilindri și 72 CP, această versiune Toyota Aygo este oferită prin Programul Rabla un preț de 7.739 euro. În echiparea standard, citadina Aygo vine cu închidere centralizată din telecomandă, aer condiționat manual, conectivitate Bluetooth, sistem audio cu patru difuzoare și șase airbaguri — două frontale, două laterale față și două tip cortină.

5.Dacia Logan MCV Seria Limitată Plus SCe 73

Sub capotă ascunde aceeași unitate minionă SCe cu 73 CP și 95 Nm, iar pe lista de dotări standard ale echipării Plus găsești aer condiționat cu reglare manuală, Hill Start Assist, proiectoare de ceață, închidere centralizată din cheie, geamuri electrice pe față (cel cu șofer are și impuls), radio cu comandă pe volan și conectivitate Bluetooth. Cei care au nevoie de spațiu în plus vor trebui să achite 8050 de euro.

