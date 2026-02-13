Amendă de 100.000 de lei pentru persoane fizice

Cel puțin pe hârtie, România anului 2026 nu mai iartă încălcarea legilor și regulilor. Dacă până acum mulți riscau o amendă rutieră știind că „se plătește jumătate în 15 zile”, noile reglementări aduc sancțiuni care vin la pachet cu măsuri complementare devastatoare: confiscarea bunurilor și procente din cifra de afaceri.

Cea mai temută sancțiune pentru cetățeanul de rând în 2026 nu vine de la Poliția Rutieră, ci de la Garda de Mediu. Abandonarea deșeurilor (moloz, obiecte vechi, gunoi menajer) în locuri neautorizate a devenit „păcatul capital”. Pe lângă amenda care ajunge la 100.000 de lei, autoritățile aplică acum fără excepție confiscarea autovehiculului folosit.

Astfel, o cursă ilegală până la marginea pădurii sau a unui câmp cu o dubă plină de resturi din construcții te poate costa zeci de mii de euro.

Primăriile au mână liberă la amenzi record. Dacă locuiești la oraș, poliția locală și inspectorii de urbanism au devenit principalii „vânători” de venituri la buget. Pentru construcțiile fără autorizație, amenda a urcat la pragul de 100.000 RON. Iar o roată lăsată pe iarbă în fața blocului te poate ușura de 5.000 RON, o sumă care depășește pentru mulți salariul lunar.

10% din cifra de afaceri, amendă pentru firme

La nivel de corporații, Consiliul Concurenței și ANSPDCP (GDPR) împart „dreptatea” în procente. O scurgere de date ale clienților sau o înțelegere secretă între benzinării pentru a crește prețul la pompă poate atrage o sancțiune de până la 10% din cifra de afaceri. În termeni reali, vorbim despre sute de milioane de euro care pleacă din conturile marilor companii către statul român.

Spre exemplu, în 2019, Consiliul Concurenței a amendat companiile din piața de energie cu sume cumulate de peste 73 milioane euro, iar în 2023, Carrefour, Profi și Selgros au primit amenzi totale de peste 100 milioane lei pentru practici anticoncurențiale.

În România anului 2026, sistemul de sancțiuni a devenit extrem de dur pentru marile companii, în timp ce pentru cetățeni, amenzile rutiere și administrative au fost indexate recent cu salariul minim.

Cea mai mare amendă din România (Recordul Absolut)

Cea mai mare amendă care poate fi aplicată în România nu are o sumă fixă, ci este proporțională cu cifra de afaceri. Consiliul Concurenței este cel care o poate aplica și sancțiunea ajunge până la 10% din cifra de afaceri anuală totală a unei companii. Ea e dată pentru înțelegeri de tip cartel (fixarea prețurilor), abuz de poziție dominantă sau participarea la licitații trucate.

De exemplu, pentru o companie cu o cifră de afaceri de 1 miliard de euro, amenda poate ajunge la 100 de milioane de euro. În trecut, benzinarii și companiile de telecomunicații au primit amenzi cumulate de sute de milioane de lei prin această pârghie.

A doua cea mai mare categorie de sancțiuni vine din zona europeană, aplicată de ANSPDCP. Sancțiunea ajunge până la 20 de milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri mondială (care e mai mare), pentru divulgarea datelor clienților, utilizarea lor fără consimțământ sau breșe majore de securitate informatică.

Amenzi Rutiere (Poliția Română)

Începând cu 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă va fi actualizată (bazată pe 5% din salariul minim brut). Valoare punct de amendă la 1 iulie 2026 va fi de 216,2 lei, 5% din noul salariu minim brut de 4.325 lei, stabilit prin proiectul de hotărâre al Ministerului Muncii. În acest moment, punctul de amendă are o valoare de 202,5 lei.

Majorarea punctului de amendă va duce la creșterea valorii amenzilor în funcție de clasa de sancțiuni astfel: clasa I (2-3 puncte): 432,4 lei – 648,6 lei, clasa a II-a (4-5 puncte): 864,8 lei – 1.081 lei, clasa a III-a (6-8 puncte): 1.297,2 lei – 1.729,6 lei, clasa a IV-a (9-20 puncte): 1.945,8 lei – 4.324 lei, clasa a V-a (peste 20 puncte – doar pentru persoane juridice): Peste 4.324 lei. Aceste valori se bazează pe proiectul Guvernului de creștere a salariului minim la 4.325 lei începând cu 1 iulie 2026.

Pentru șoferi, cea mai mare amendă e cea din clasa a IV-a, care acoperă cumulul de sancțiuni sau conducerea sub influența alcoolului/drogurilor, sau depășirea vitezei legale cu peste 50 km H și care poate duce la amenda maximă de clasa IV plus suspendarea prelungită a permisului.

Amenzi Administrative și Locale (Primării & Poliția Locală)

Acestea sunt reglementate prin Hotărâri de Consiliu Local (HCL) și legi naționale privind ordinea publică. Cea mai mare sancțiune e legată de urbanism: construcția fără autorizație sau nerespectarea acesteia poate atrage amenzi de până la 100.000 RON (conform Legii 50/1991).

Poliția Locală/Garda de Mediu aplică una dintre cele mai mari sancțiuni posibile pentru persoane fizice, pentru abandonarea deșeurilor în locuri neautorizate. Din 2025-2026, amenzile ajung la 70.000 – 100.000 RON, plus confiscarea autovehiculului folosit la transportul gunoiului.

Parcare pe spațiul verde aduce și ea sancțiuni usturătoare financiar: în București, poliția locală poate da amenzi de până la 5.000 RON pentru persoanele fizice și mult mai mult pentru cele juridice, chiar și pentru o roată a mașinii care e pe iarbă.

ANPC (Protecția Consumatorului) poate da amenzi pentru practici comerciale înșelătoare, amenzile pot ajunge la 100.000 RON sau, în cazuri de „mare înșelăciune”, pot fi calculate ca procent din cifra de afaceri (2-4%).

ANRE are și ea posibilitatea să amendeze, iar manipularea pieței de energie sau gaze poate fi sancționată cu până la 5% din cifra de afaceri (similara cu amenzile de concurență).

Se dau multe amenzi, dar puține se încasează

Deși cadrul legislativ permite sancțiuni uriașe, comparabile cu cele din Uniunea Europeană, problema majoră rămâne colectarea efectivă a amenzilor și durata proceselor de contestare.

Potrivit raportului Curții de Conturi din 2023, gradul de încasare a amenzilor contravenționale la nivel național „a fost în medie de sub 40% în ultimii ani, cele mai multe fiind contestate sau prescrise înainte de plată”.

Și Consiliul Concurenței confirma în raportul său anual din 2022: „Un număr semnificativ de cazuri sunt contestate în instanță, ceea ce întârzie mult recuperarea sumelor aplicate prin sancțiuni. În unele situații, durata proceselor depășește patru ani.”

La rândul său, Ministerul Finanțelor recunoaște într-o analiză publicată în 2022 că: „Veniturile din amenzi și sancțiuni au o pondere redusă și constant descrescătoare în totalul veniturilor bugetare — sub 0,2% din PIB în ultimul deceniu.”

Într-un interviu acordat HotNews în 2023, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat: „România are una dintre cele mai moderne legislații în domeniul concurenței din UE, însă aplicarea sancțiunilor și colectarea efectivă a sumelor depind de durata procedurilor judiciare.”

De asemenea, Curtea de Conturi arată că „instituțiile de control nu dispun întotdeauna de instrumente eficiente pentru urmărirea încasării sumelor stabilite prin amenzi contravenționale” (Raport public, 2023).

Prin urmare, România are o legislație europeană complet armonizată, sancțiuni dure teoretic (până la 10% din cifra de afaceri globală sau 20 milioane euro), dar un sistem de aplicare lent, fragmentat și cu eficiență redusă în recuperarea banilor. Cifrele arată clar că se dau multe amenzi, dar puține se încasează.

Top 10 amenzi efective (2010–2024)

OMV Petrom, Lukoil, Rompetrol și alții — 880 milioane lei (Consiliul Concurenței) Piața RCA — 246 milioane lei (Consiliul Concurenței) Operatorii telecom — 120 milioane lei (Orange, Vodafone, Telekom, RCS-RDS) Retail modern — 100 milioane lei (Carrefour, Selgros, Mega Image) Firme construcții — 65 milioane lei (ANAF Antifraudă) Telekom România — 640.000 lei (~130.000 €) (ANSPDCP) Enel Energie — 500.000 lei (~100.000 €) (ANSPDCP) Depozit toxic Ilfov — 200.000 lei (Garda de Mediu) Dezvoltator imobiliar – 100.000 lei (ISC) Club și spații publice fără aviz ISU – 100.000 lei (PMB / ISU București

Acest articol a fost realizat cu ajutor AI, care a colectat date din legislație și surse deschise, pe care le-a compilat

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE