Totuși, niciuna dintre aceste mărci nu se poate compara cu ascensiunea Xiaomi, producătorul chinez care câștigă teren semnificativ, în special datorită sub-brandului său, Redmi.

Potrivit BGR.com, care a publicat cotele de piață ale furnizorilor de telefoane mobile la nivel global, Xiaomi ocupă locul trei, cu un avans considerabil față de concurenți.

Xiaomi și creșterea impresionantă

Xiaomi deține în prezent 8,84% din cota de piață globală, conform datelor din mai 2026, devansând Oppo, care se află pe poziția a patra, cu 5,64%. De cealaltă parte, Google și Motorola au cote mai modeste, de 2,69%, respectiv 3,37%.

Un factor esențial în succesul Xiaomi este seria Redmi, ale cărei modele de buget se vând foarte bine pe piețele din Orientul Mijlociu, America de Sud și Africa. De exemplu, Redmi A5 a intrat în top 10 al celor mai vândute smartphone-uri la nivel global, conform unui raport Counterpoint pentru trimestrele patru din 2025 și unu din 2026.

Strategia Xiaomi: accesibilitate și diversificare

Abordarea Xiaomi se diferențiază clar de cea a altor giganți precum Apple sau Google. În loc să se concentreze exclusiv pe segmentele premium, compania chinezească produce telefoane pentru toate categoriile de preț: accesibil, mediu și premium.

Aproximativ 50% din veniturile Xiaomi provin din vânzările de smartphone-uri, cu Redmi ca principal contribuitor. Deși compania nu dezvăluie cifre exacte privind vânzările fiecărui model, prezența constantă a dispozitivelor Redmi în topurile de vânzări globale indică popularitatea acestora.

Un exemplu elocvent este Redmi A5, un telefon cu specificații de bază, compatibilitate 4G și un preț accesibil, ideal pentru utilizatorii cu buget redus. Înainte de acesta, modelele Redmi 14C 4G, Redmi 13C și Redmi 12C au reușit să se claseze în top 10 cele mai populare telefoane în 2025, respectiv 2023-2024.

Limitările competitorilor

Deși Google Pixel și unele modele Motorola oferă caracteristici premium, acestea nu reușesc să atragă masele. Pixel este disponibil doar în câteva regiuni, în timp ce Xiaomi are o prezență globală în peste 100 de țări.

Potrivit sursei citate, succesul Xiaomi se bazează pe telefoane accesibile, precum modelele Redmi, oferite la prețuri între 150 și 200 de dolari, cu baterii mari și suport dual SIM. În plus, Xiaomi integrează interfața sa personalizată, HyperOS, în contrast cu experiența Android aproape pură oferită de Motorola.

Această strategie face ca telefoanele Xiaomi să pară mai atractive din punct de vedere al raportului calitate-preț. În timp ce segmentul premium al Xiaomi înregistrează creșteri anuale, seria Redmi rămâne punctul forte al companiei, consolidându-i poziția pe piața globală.

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