Angela Merkel conduce pentru al șaptelea an consecutiv în topul celor mai puternice femei. Cancelarul german a avut parte de un an dificil, însă acest lucru nu i-a afectat influența în clasamentul realizat de revista Forbes, notează The Guardian.

Angela Merkel a câștigat anul acesta cel de-al patrulea mandat de cancelar, confruntându-se cu un scrutin dur în urma căruia partidul de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a intrat în Bundestag. Deși victoria în alegeri nu a fost deloc una răsunătoare, ea a rămas cea mai puternică femeie din lume.

„Va trebui să continue să se mențină puternic pe poziție la cârma UE, în contextul viitoarelor furtuni cauzate de Brexit și de amplificarea sentimentului anti-imigranți în Europa”, menționează revista Forbes.

Mai precis, pentru al șaptelea an la rând, Angela Merkel conduce în topul celor mai puternice femei din lume. În total, ea a fost numită în fruntea acesteui clasament de 12 ori.

Pe locul doi se află premierul britanic Theresa May, deși, la rândul ei, s-a confruntat cu un an dificil. Partidul ei a pierdut majoritatea în Parlament, după ce ea a decis să convoace alegeri anticipate. Cu toate acestea, având în vedere că ea conduce țara în divorțul de Uniunea Europeană, ea rămane una dintre cele mai influente femei din lume.

Podiumul este completat de Melinda Gates, soția lui Bill Gates și co-președinta Gates Foundation. Sheryl Sandberg, șefa operațiunilor facebook, și Mary Barra, șefa companiei General Motors, sunt următoarele nume din topul celor mai puternice femei.

Ivanka Trump, pentru prima oară în clasament

Clasamentul celor mai puternice 100 femei din lume include și nume noi. Ivanka Trump se află pentru prima oară în acest top, debutând direct pe poziția 19. Nikki Haley, ambasadoarea SUA la ONU, este și ea pentru prima oară în acest top, fiind pe poziția 43. Un alt nume nou este al actriței Priyanka Chopra, care se află pe poziția 97.

Fosta prima doamnă a SUA, Michelle Obama, nu se mai află în clasament, după ce a părăsit Casa Albă anul trecut. Totodată, Hillary Clinton, care a fost inclusă în fiecare an în acest clasament, începând din 2004, a pierdut multe poziții în urma înfrângerii suferite în alegerile prezidențiale din noiembrie. În 2016, Hillary se afla pe poziția a doua, iar anul acesta se află pe poziția 65.