Indicatorii utilizați pentru a evalua orașele includ indicele chiriilor, prețurile alimentelor, costul unei mese la restaurant și puterea de cumpărare a locuitorilor.

Metoda de calcul

Numbeo oferă o serie de indici ai costului vieții care compară diverse aspecte ale cheltuielilor de trai în orașele din întreaga lume, folosind orașul New York (NYC) ca punct de referință, cu o valoare a indicelui de 100%.

Puterea de cumpărare locală : acest indice arată puterea de cumpărare relativă a locuitorilor dintr-un oraș, pe baza salariului mediu net. O valoare de 40 implică faptul că, în medie, locuitorii își pot permite cu 60% mai puține bunuri și servicii decât cei din New York City care câștigă un salariu mediu.

Indicele costului vieții (fără chirie) : acest indice măsoară prețurile relative ale bunurilor și serviciilor de consum, inclusiv alimente, restaurante, transport și utilități, dar exclude costurile locuințelor, cum ar fi chiria sau ratele ipotecare. De exemplu, un oraș cu un indice al costului vieții de 120 sugerează că cheltuielile zilnice sunt cu 20% mai mari decât în ​​New York, excluzând chiria.

Indicele chiriei : aest indice evaluează costul mediu al închirierii apartamentelor într-un oraș în comparație cu New York City. O valoare a indicelui de 80 indică faptul că prețurile de închiriere sunt cu aproximativ 20% mai mici decât cele din New York City.

I ndicele alimentelor : Acest indice evaluează costul produselor alimentare dintr-un oraș în raport cu New York City. Se calculează folosind prețurile ponderate ale diferitelor produse alimentare care se găsesc în mod obișnuit în secțiunea „Piețe" a bazei de date Numbeo.

Indicele restaurantelor : acest indice compară prețurile meselor și băuturilor din restaurantele și barurile dintr-un anumit oraș și New York City, reflectând cheltuielile aferente meselor în oraș.

Indicele costului vieții plus chirie: Acest indice cuprinzător combină costurile înregistrate în Indicele costului vieții și în Indicele chiriei, oferind o comparație generală atât a cheltuielilor zilnice, cât și a costurilor locuințelor în raport cu orașul New York.

6 orașe elvețiene în Top 10

Un total de 479 de orașe, inclusiv 9 românești, au fost incluse în listă. Acestea sunt evaluate pe baza fiecărui criteriu și li se atribuie un anumit număr de puncte.

Astfel, cel mai scump oraș a fost Zürich, Elveția. Costul vieții acolo a fost cu 18,5% mai mare decât în ​​New York, criteriul de referință, în timp ce magazinele alimentare și restaurantele au fost cu 15,4%, respectiv 21% mai scumpe.

Următoarele în clasament, până la locul 6 inclusiv, se află orașele elvețiene: Geneva, Basel, Lausanne, Lugano și Berna.

Topul celor mai scumpe 10 orașe este completat de New York City (Statele Unite), Reykjavik (Islanda), Honolulu și San Francisco (SUA).

Tel Aviv, Londra și Copenhaga, în top 20

1. Zürich

2. Geneva

3. Basel

4. Lausanne

5. Lugano

6. Bern

7. New York

8. Reykjavik

9. Honolulu

10. San Francisco

11. Tel Aviv

12. Seattle

13. Oslo, Norvegia

14. Singapore

15. Londra

16. Washington, DC

17. San Jose, SUA

18. Boston

19. Charleston

20. Copenhaga

9 orașe din România în clasament

Dintre orașele românești, capitala București este pe locul 296, Cluj-Napoca – pe 309, Brașov – pe 315, Constanța – pe 319, Timișoara – pe 330, Iași – pe 336.

Mai sunt repertoriate Craiova (343), Sibiu (350) și Oradea (351).

București are un indice al costului vieții de 46,3, în condițiile în care liderul, orașul Zürich, are un indice de 118,5.

Aici, detalii despre orașele din România.

