Acești oameni dețin adesea bani în cadrul unor companii în locuri precum Insulele Cayman și în alte jurisdicții mici, cu impozite mici, în locații îndepărtate, scrie Business Insider.

CORPNET, un grup de cercetare corporativă cu sediul în Amsterdam, a clasat cele mai importante paradisuri fiscale din lume pe baza a cât de mulți bani intră în țară față de câți ar trebui să fie în funcție de dimensiunea economiei sale.

Majoritatea paradisurilor fiscale de top sunt națiuni insulare precum Insulele Virgine Britanice, Samoa și Malta.

Iată cele topul paradisurilor fiscale realizat de CORPNET.

15. Seychelles

Fostă colonie a Regatului Unit, Seychelles este un arhipelag de insule din Oceanul Indian.

Seychelles a fost introdusă pe lista neagră a UE ca paradis fiscal în 2015, dar a fost mutată ulterior pe „lista gri” după ce și-a luat unele angajamente de reformă fiscală.

14. Cipru

Cipru investighează o serie de acuzații de corupție legate de programul său „pașaportul de aur”, care le oferă cetățenie străinilor care investesc cel puțin 2,2 milioane de dolari în imobiliare sau afaceri locale.

13. Nauru

Nauru, o insulă a Pacificului, la nord-estul Australiei, este cea mai mică republică independentă din lume cu o populație sub 10.000.

În 2001, țara a fost pe lista neagră la nivel internațional, existând suspiciuni că a devenit un centru pentru spălarea banilor. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a anunțat în 2017 că Nauru face progrese în materie de transparență fiscală.

12. Luxemburg

Luxemburgul este una dintre cele mai bogate țări din lume, în mare parte datorită sectorului său financiar, care reprezintă 35% din PIB-ul său.

Începând din 2002, guvernul luxemburghez a implementat mai multe politici menite să atragă investiții străine directe. Dar Luxemburgul și-a pierdut unele avantaje fiscale favorabile în ultimii ani, după presiunea UE și OCDE.

11. Mauritius

Mauritius, o țară insulară de pe coasta de sud-est a Africii, cu o populație de aproximativ 1,4 milioane de locuitori, găzduiește peste 32.000 de entități off-shore.

Acesta a încurajat investițiile străine încă de la sfârșitul anilor ’80 și începutul anilor ’90, când a adoptat Legea privind activitatea de afaceri offshore din Mauritius, care a permis încorporarea de entități străine cu informații financiare reduse și impozitare extrem de scăzută.

Mauritius a fost una dintre cele 30 de țări înregistrate drept un paradis fiscal de către UE în 2015, dar UE a eliminat-o de pe listă în octombrie 2019.

10. Malta

Malta este un arhipelag din Marea Mediterană la sud de Italia, cu o populație de aproximativ 450.000 de locuitori.

Potrivit BBC, companiile din Malta plătesc cel mai mic impozit pe profitul dintre toate țările din UE. Întreprinderile locale plătesc un impozit de 35% pe profit, dar corporațiile străine plătesc până la 5%.

10. Insulele Marshall

Insulele Marshall, un lanț de insule din centrul Pacificului între Hawaii și Filipine, a fost sub administrația americană timp de aproape 40 de ani înainte de a-și obține independența în 1986.

Națiunea insulară de aproximativ 76.000 de oameni a fost una dintre țările de pe lista neagră a paradisurilor fiscale în 2015. Dar UE a decis în 2019 să o elimine de pe această listă după ce administrația a decis să scoată în afara legii companiile create pentru a evita plata contribuțiilor fiscale și sunt făcute sub identități false.

8. Curacao

Curacao, o insulă olandeză din Caraibe, este cunoscută ca un centru financiar offshore. În 2017, a fost pusă pe „lista gri” a UE și se arăta că trebuie să își îmbunătățească politica fiscală pentru a respecta reglementările UE privind transparența.

7. Liechtenstein

Liechtenstein, una dintre puținele țări continentale de pe listă, are un sector al serviciilor financiare înfloritor și unul dintre cele mai ridicate niveluri de venit pe cap de locuitor din lume.

Potrivit UE, acesta a servit, de asemenea, ca paradis fiscal și a fost trecută pe lista neagră în 2015. Liechtenstein a acceptat să adopte unele măsuri de evitare a evaziunii fiscale, dar încă are una dintre cele mai mici cote ale impozitului pe profit din Europa.

6. Samoa

În 2015, statul insular din Pacificul de Sud s-a clasat pe primul loc într-un top al celor mai secretoase națiuni din lume atunci când vine vorba de păstrarea informațiilor persoanelor care dețin companii și bani în această țară.

Samoa este, de asemenea, pe lista neagră a UE a paradisurilor fiscale globale.

5. Insulele Cayman

Insulele Cayman este unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale din lume, deoarece nu are impozit pe profit, nu are impozit pe veniturile personale și nu are impozit pe câștigurile de capital.

În octombrie 2019, Insulele Cayman a promis că până în 2023 va dezvălui identitățile fiecărei persoane care deține o companie acolo.

4. Bermuda

Economia insulei britanice, care găzduiește aproximativ 71.000 de oameni, se bazează în principal pe asigurări și alte servicii financiare.

În 2016 a fost clasat de Oxfam pe primul loc în topul paradisurilor fiscale și a fost una dintre cele 30 de țări înregistrate drept un paradis fiscal de către UE în 2015.

3. Jersey

Jersey, una dintre insulele Channel dintre Anglia și Franța, are o reputație de paradis fiscal încă de când britanicii foarte bogați au început să se mute acolo și să-și transfere banii pe insulă în anii 1920 pentru a profita de lipsa sa de impozite pe avere și moștenire.

2. Taiwan

Taiwanul este o națiune disputată între China, care o revendică drept unul dintre teritoriile sale, și autoritățile locale care se consideră o democrație independentă care susține problemele legate de drepturile omului.

UE a numit Taiwanul ca un potențial paradis fiscal în 2017, dar a fost scos de pe lista neagră în 2019, după ce și-a luat angajamentele de a-și reforma sistemul fiscal.

1. Insulele Virgine Britanice

Principalul paradis fiscal al lumii, Insulele Virgine Britanice, deține de peste 5.000 de ori mai mulți bani decât valoarea economiei sale.

În 2017, oficialii Insulelor Virgine Britanice au publicat un raport care susține că teritoriul britanic nu este un paradis fiscal, ci un contribuabil puternic la economia globală și facilitator al comerțului internațional și al investițiilor.

UE a dat termen Insulelor Virgine Britanice până la sfârșitul lui 2019 să adopte reforme fiscale pentru a evita prezența lista neagră a paradisurilor fiscale din 2020.

