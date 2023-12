Doi adulți și un copil au murit în orașul Clarksville și 23 de persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, au anunțat autoritățile din comitatul Montgomery, într-o postare pe Facebook.

Primarul a declarat stare de urgenţă, fiind impuse restricții de circulație în timpul nopții, care rămân în vigoare și duminică. O școală locală și o biserică din Montgomery au fost amenajate pentru a-i adăposti pe cei strămutați sau care au nevoie de asistență, au anunțat autoritățile locale.

Alte trei decese au fost înregistrate în suburbiile orașului Nashville, capitala statului Tennessee, a transmis Biroul de gestionare a situațiilor de urgență din oraș, pe rețeaua X, fostul Twitter.

Heartbreaking footage from Clarksville Tennessee. And then of course we have Henderson Tennessee tonight. Having had our house cats dog taken in the 90s tornado growing up, this breaks my heart. Praying for them all. pic.twitter.com/rMPrW1FIxz