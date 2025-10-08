Oțel adus din Ucraina

După perioade de incertitudine, opriri temporare sau reduceri de activitate, această decizie aduce un suflu nou și speranță pentru viitorul combinatului și al comunității.

Utilizarea oțelului din Ucraina sugerează fie o oportunitate de aprovizionare mai avantajoasă, fie o necesitate de a diversifica sursele, având în vedere posibilele perturbări ale lanțurilor de aprovizionare tradiționale. De asemenea, poate fi o modalitate de a sprijini economia ucraineană prin comerț.

Rămâne de văzut cât de sustenabilă va fi pe termen lung aprovizionarea cu oțel din Ucraina, având în vedere situația de război și infrastructura afectată. Succesul pe termen lung va depinde și de cererea pieței pentru produsele laminate de la Hunedoara și de competitivitatea costurilor de producție.

Faptul că angajații sunt în șomaj tehnic până la 1 noiembrie confirmă că activitatea combinatului a fost redusă sau oprită temporar înainte de această dată. Plata a 75% din salariu în timpul șomajului tehnic este o măsură standard în România, menită să protejeze angajații în perioadele de inactivitate forțată a companiei, asigurându-le un venit minim.

Această perioadă de șomaj tehnic servește drept o punte între inactivitate și reluarea completă a muncii, permițând companiei să gestioneze costurile salariale în timp ce se pregătește pentru repornire (logistica oțelului, verificarea utilajelor etc.).

Are nevoie de forță de muncă

Totodată, schema de plecări voluntare a fost oprită. Acest lucru, mai ales după ce deja 10 persoane depuseseră cereri, arată că ArcelorMittal are nevoie de forța de muncă existentă pentru a susține repornirea liniei de laminare. Nu mai caută să reducă personalul, ci, dimpotrivă, să-l păstreze.

„Combinatul va reporni după data de 1 noiembrie, iar materia primă vine din Ucraina, de la combinatul din Krivoi Rog, care este tot o fabrică a grupului Arcelor. Acolo vor face bloom-uri de oțel pentru Hunedoara, care va produce laminate lungi. În funcție de prețul energiei electrice și cel al fierului vechi, se va deschide și oțelăria electrică’, a declarat liderul sindical.

Astfel, toți cei 470 de angajați ai combinatului din Hunedoara au fost chemați de la serviciu, începând cu data de 1 noiembrie.

Cel mai important aspect este că oțelăria (secția de producere a oțelului brut) nu va reporni. Angajații de la oțelărie vor fi redistribuiți pentru mentenanță și pază, iar o parte dintre ei vor lucra în laminor. Aceasta confirmă că repornirea este doar a liniei de laminare, care va procesa oțelul adus din Ucraina.

Pe 12 septembrie s-a oprit producția

Recent, un grup de companii turce și olandeze a transmis combinatului ArcelorMittal Hunedoara o scrisoare de intenţie prin care îşi exprimă dorinţa de a cumpăra unitatea de producție, după anunțul recent de închidere a acesteia, informează publicația Profit.ro.

Investitorii și-au exprimat dorința de a continua producția de profile laminate și alte produse metalurgice la Hunedoara. De asemenea, ei au menționat planuri pentru noi investiții în modernizare și retehnologizare.

Grupul de firme a asigurat că dispune de fondurile necesare pentru achiziție, capital de lucru și investiții viitoare și este pregătit să înceapă negocierile și procedurile de audit.

ArcelorMittal a anunțat pe 12 septembrie decizia de a opri definitiv producția la fabrica din Hunedoara, din cauza prețurilor mari la energia electrică și presiunea importurilor ieftine din afara UE.

Combinatul siderurgic Hunedoara a fost privatizat în 2003, după o serie de restructurări care au redus numărul de angajați de la aproape 20.000 în 1991 la circa 2.500 în 2004.







