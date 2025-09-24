Eficiența și performanța noului model Toyota

Cu o creștere de doar 76 mm în lungime, noul model Aygo X incorporează acum un sistem de propulsie hibrid complet, oferind o putere totală de 116 CP. Această actualizare marchează un pas important pentru Toyota, care a vândut deja peste 31 de milioane de mașini hibride la nivel global.

Una dintre cele mai impresionante caracteristici ale noii Aygo X este eficiența sa remarcabilă. Conform testelor inițiale, mașina poate atinge un consum de combustibil sub 1 litru la 30 km.

Acest nivel de eficiență plasează Aygo X într-o poziție competitivă nu doar în segmentul său, ci și în comparație cu unele modele electrice, din punctul de vedere al costurilor de utilizare.

Toyota susține că noul model Aygo are un consum mediu de combustibil de 3,7 litri la 100 de kilometri. Cu toate acestea, testele practice au arătat rezultate chiar mai bune, cu un consum mediu de 3,5 litri la 100 km în condiții mixte de rulare.

Design și spațiu interior

Deși creșterea în lungime este minimă, designul exterior al Aygo X a fost rafinat. Partea frontală prezintă un aspect mai aerodinamic, cu faruri redesenate și o grilă mai pronunțată. Interiorul păstrează configurația pentru patru pasageri, oferind un spațiu generos pentru ocupanții din față.

Noul model vine echipat cu un sistem multimedia actualizat, care include un ecran de 10,5 inch în centrul bordului. O noutate importantă este posibilitatea de actualizare software prin internet și conectivitatea cu aplicația pentru smartphone MyToyota.

Versiunea GR Sport

Odată cu introducerea sistemului hibrid complet, Aygo X primește și o versiune sportivă GR Sport.

Aceasta aduce modificări la nivelul suspensiilor și direcției, precum și elemente de design distinctive, inclusiv o schemă de culori bicolore pentru caroserie.

Tehnologie hibridă avansată

Sistemul hibrid al noii Aygo X se bazează pe tehnologia deja probată a Toyota. Acesta combină un motor pe benzină de 1,5 litri cu 92 CP și un motor electric de 80 CP, rezultând o putere totală de 116 CP. Bateria cu ioni de litiu a fost reproiectată pentru o distribuție mai bună a greutății.

Conceptul Aygo de SUV compact conceput exclusiv pentru condusul în oraș rămâne neschimbat, dar ceea ce părea odată un șasiu supradimensionat, cu calități care păreau irosite pe motorul de 72 CP, beneficiază acum de o accelerație de la 0 la 100 km/h în mai puțin de 9,2 secunde și o viteză maximă de 172 km/h.

Performanțe în traficul urban

În mediul urban, Aygo X hibrid excelează. Testele au arătat că mașina poate funcționa în modul electric pentru până la 80% din timpul de utilizare în oraș, incluzând perioadele de frânare și rulare la viteză redusă.

Acest lucru se traduce într-un consum urban de doar 2,9 litri la 100 km.

