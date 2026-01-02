În prezent, utilajele de deszăpezire se deplasează cu mare dificultate din cauza aglomerației, ceea ce face imposibilă acționarea eficientă cu lamă și material antiderapant. În zona montană se înregistrează ninsori, iar condițiile meteo impun ca toți șoferii să colaboreze cu autoritățile, pentru a putea ajunge în siguranță acasă.

Traficul rutier este foarte aglomerat, vineri seară și pe DN 7 – Valea Oltului, unde ninge puternic şi se intervine cu utilaje pentru deszăpezire, anunţă reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Reprezentanţii DRDP Craiova arată, într-o postare pe Facebook, că se circulă greu și pe DN 7 – Valea Oltului.

„Ninge puternic şi se acţionează cu utilaje cu lamă şi material antiderapant pe DN 7. Circulaţi cu atenţie şi adaptaţi viteza la condiţiile meteo!”, au transmis aceştia.